Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisi başlıyor!

Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisi Topkapı Sarayı’nın 1. avlusunda bulunan, Türkiye’nin ilk müzesi olarak bilinen ve ülkemizin en önemli tarihi yerlerinden olmakla birlikte hali hazırda anıt müzesi olarak formunu korumaya devam eden Aya İrini’de gerçekleşecek. Events Across Turkey organizasyonuyla, 20 Mayıs'ta başlayacak konserler serisi yıl boyuncaİstanbul dinleyicisini dünya starlarıyla buluşturacak.

Tarihleri belirlenen konserler şöyle sıralanıyor:

20 Mayıs Raul Midon, 26 Mayıs ilk kez bir araya gelen Imamyar Hasanov & Mercan Dede & Mısırlı Ahmet & Cenk Erdoğan § Chamber Orchestra, 8 Eylül Marc-Andre Hamelin, 15 Eylül Valentina Lisitsa, 22 Eylül David Fray, 29 Eylül Karsu,

30 Eylül Gidon Kremer, 13 Ekim Piano Battle, 27 Ekim Salut Salon ve 29 Ekim An Epic Symphony & Mor ve Ötesi. Bu konser ile beraber Mor ve Ötesi ilk kez senfoni orkestrasıyla sahne alacak. Bu özel gece de ayrıca Mehmet Aslantuğ ve Ağır Roman film müziklerinden tanıdığımız Yusuf Taşkın da çok özel performanslarıyla konuk oluyor.

Bu sene Events Across Turkey, Aya İrini’nin bahçesini konser öncesi dinleyicelere lounge sahnesinde mini konserler de sunuyor. "Bahçede Kim Var?” konsepti adı altında ülkemizin önemli müzisyenlerini dinleme imkanı bulacağınız çok özel performanslar sizleri bekliyor.

"Bahçede Kim Var?” konserleri

20 Mayıs - Tuncer Tunceli , 26 May- Akın Eldes, 8 Eylül - Batu Mutlugil, 15 Eylül- Emre Kula, 22 Eylül - Deniz Tuzcuoğlu, 29 Eylül- Akın Eldes, 30 Eylül - Demirhan Baylan, 13 Ekim - Yusuf Demirkol (Zakkum) & Akın Eldes , 27 Ekim - Göksenin...

Sınırlı sayıda dinleyiciye ev sahipliği yapacak bu çok özel mekanda konser deneyimini kaçırmadan yerinizi ayırtın. Biletler satışta!