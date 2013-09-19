Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, bugün düzenlediği basın toplantısıyla yeni sosyal sorumluluk projesi Geleceği Yazanlar’ı kamuoyuna tanıttı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv’in katılımıyla düzenlenen toplantıda proje, Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde sektör için hedeflenen 160 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabilmesi için atılmış çok önemli bir adım olarak nitelendirildi.

“Teknolojiyi satın alan değil üreten konuma gelmemiz şart”

Toplantıda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “Dünyada mobil yazılım pazarının 2013 sonunda 25 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor ve 5-6 sene içinde bu rakamın üçe katlanacağı öngörülüyor. Neden Türkiye de bu ekonomiden payını almasın? Tüm dünyayla yarışan altyapımız var, pırıl pırıl gençlerimiz ve onların elinden tutmak isteyen şirketlerimiz var. Turkcell’in Geleceği Yazanlar’ı bu yönde atılmış çok önemli bir adımdır. Türkiye’yi geleceğe taşımak istiyorsak teknolojiyi satın alan değil, üreten bir konuma gelmemiz şart” dedi.

“Bilişim ihracatı potansiyelimiz yüksek”

Toplantıda konuşan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, “Mobil hizmetler ve internette katma değer yaratılması, uluslararası sürdürülebilir rekabet açısından çok önemli. 2012 yılında Türkiye’nin yazılım pazarının büyüklüğü 2,4 milyar TL, yazılım ve hizmet ihracatı ise yaklaşık 750 milyon TL idi. 70’den fazla ülkeye yazılım ihracatı yaptık, bölge ülkelere bilişim ihracatı potansiyelimiz yüksek. Türkiye’nin sayısal ve nitelik açısından yetişmiş bilişim insan kaynağı bölgemizde en iyi durumda. Bu nedenle, Geleceği Yazanlar gibi projeleri çok önemsiyoruz” dedi.



“Türkiye yerli mobil yazılımları ile dünya liginde liderliğe oynayacak"

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’nin her noktasına teknolojiyi götürerek fırsat eşitliği sunmak, insanımızı bilim ve teknolojinin sağladığı avantajlarla tanıştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda şimdi de Geleceği Yazanlar projemizi hayata geçiriyor ve yerli mobil yazılım seferberliği başlatıyoruz. Amacımız ülkemizin bilişim sektöründeki potansiyelini harekete geçirmek. Bunun için eğitim ve gelişim fırsatları sunmanın yanı sıra yazılım geliştiricilere Turkcell ekosistemine dâhil olma olasılığı sunarak yeni iş fırsatları yaratacağız. Hedefimiz Türkiye’nin mobil yazılım geliştirme konusunda öncü ülke haline gelmesi. Geleceği Yazanlar projesiyle eğitim veya kurs olanağı bulamayan gençlerimizi geleceğin mesleğine hazırlayacağız. Üniversite öğrencilerini, yazılımcıları, amatör olarak mobil yazılım geliştirenleri, kuru Türkiye’nin yerli mobil yazılımlarıyla liderliğe oynayan ülke olması için gelin geleceği hep birlikte yazalım” dedi.

Mobil yazılım ekosistemini kucaklıyor

Geleceği Yazanlar mobil yazılım ekosisteminde yer edinmek isteyen herkese açık. Henüz başlangıç seviyesinde olan yazılımcıların bile projeye dâhil olması mümkün. Bunun için tek yapılması gereken www.turkcell.com.tr/gelecegiyazanlar’a üye olmak. Ardından hemen Turkcell Akademi liderliğinde hazırlanan eğitimlere başlanabiliyor. Eğitim, gelişim ve mentorluk imkânlarının sunulduğu projede ayrıca ortaya çıkacak başarılı mobil yazılımların çeşitli iş modelleri ile hayata geçirilmesi olanağı ve Turkcell iş ortaklığı fırsatları da sağlanıyor. Geleceği Yazanlar’da ayrıca ulusal çapta düzenlenecek etkinliklerle yazılımcılarla etkileşim sağlanacak.

Geleceği Yazanlar; 1200 sayfa eğitim dokümanı, 13.000 satır kod, örnek uygulamalar ve eğitim videoları ile Türkiye’de mobil yazılım geliştirmeye ilgi duyanların buluşma noktası olmaya aday. 1 yıl kadar süren hazırlık aşaması sırasında platformun tüm içeriği akademisyenler ve tecrübeli mobil yazılım geliştiricilerin gözetiminde oluşturuldu. Platform üzerinden eğitim alan gençler, Android, iOS ve Windows Phone gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan platformlara yönelik mobil yazılımlar geliştirebilecek.

Bilgi düzeyini tescilleyene “Başarı Belgesi” verilecek

Geleceği Yazanlar kapsamında eğitime başlayan yazılımcılar bu süreçte ilerleyebilmek için, karşılarına çıkacak sınavı başarıyla tamamlamak zorunda. Bu kriter doğrultusunda 10 farklı başarı belgesinden en az 4’ünü tamamlayan adaylar, belirlenecek merkezlerde yapılan mobil yazılım geliştirme sınavına katılmaya hak kazanacak.



Eğitim süreci boyunca yazılımcılara, mobil yazılım geliştirme alanında öne çıkan profesyoneller tarafından danışmanlık desteği verecek. Geleceği Yazanlar’dan “Başarı Belgesi” alan, kendi mobil yazılımlarını geliştirebilen kişilere, hem Turkcell Grup, hem de iş ortaklarının oluşturduğu dev ekosistem dâhilinde kariyer fırsatlarında öncelik sunulacak. Yenilikçi bireysel ve kurumsal mobil uygulama yazılımları geliştiren girişimciler Turkcell’in iş ortaklığı ekosisteminde yer alma fırsatı yakalayabilecek. Ayrıca proje kapsamında gençlerin geliştirdiği mobil yazılımlar Turkcell’in uygulama mağazası T-Market üzerinden de kullanıcıların beğenisine sunulacak ve ticarileşme şansı elde edecek.

Geleceği Yazanlar ile bireysel, kurumsal ve toplumsal fayda konularında çözüm üretecek tüm mobil yazılımların hayata geçirilebilmesi için geliştiricilere bilgi, ürün ve teknoloji desteği sunacak. Sağlık, eğitim, çevre, enerji gibi alanlarda ve toplumsal konularda hayatı iyileştiren mobil yazılımların da destekleneceği bu proje Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunacak.

www.turkcellmedya.com