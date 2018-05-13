Türker Yıldız: Altın, en güvenilir yatırım aracıdır

Türker Bey, bu işe 15 yıl önce çıraklıkla başlamış, bir ay önce de kendi işini açarak patron olmuş… “Doların, euro’nun ve de altının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, böyle bir iş yeri açmak doğru mu” diye sorduk. Türker Yıldız; “Altın, dünyanın en güvenilir yatırım aracıdır. Halk her zaman buna yatırım yapar” dedi.

ALTIN DÜŞSÜN İSTİYORUZ

Türker Yıldız; “Bundan 10 yıl önce de bazı abiler dükkan açacaktı, ‘yok bu devirde açılmaz’ diye bazıları da önlemeye çalıştı. Şimdi de aynı durum. Beni de engellemeye çalıştılar. Biz işimizi dürüst yaparsak, kazanırız. Biz de altının düşmesini istiyoruz ancak satış yavaşlasa da bir şekilde dönüyor. Önümüz yaz ve düğünler, kız istemeler ve de sünnetler başlayacak. Halk gelip altınını alacak” diyor.