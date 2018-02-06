15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Türkiye AB zirvesinin detayları belli oldu

Türkiye ve Avrupa Biriliği arasındaki zirve 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

06 Şubat 2018, Salı 21:32
Türkiye AB zirvesinin detayları belli oldu
Tusk ve Juncker’in, zirve yerine ‘liderler toplantısı’ ifadelerini kullandığı toplantı, çalışma nitelikli akşam yemeği formatında yapılacak. 25 Mayıs 2017’de Brüksel’de yapılan üçlü toplantıda her düzeyde açık diyalog sağlanması konusunda uzlaşıldığını hatırlatan Tusk ve Juncker, bu sürece, Türkiye’nin içeride ve AB ülkeleriyle ilişkilerde atacağı somut adımlarla besleyeceği anlayışıyla girişildiğini belirterek, son unsur konusunda atılan adımların memnuniyetle karşılandığını kaydetti.


TÜRKİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK


Erdoğan’a gönderilen davet mektubunda, AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde yapılacak zirvede, karşılıklı çıkar alanlarındaki konuların ve Türkiye’deki son gelişmelerin ele alınacağı vurgulandı.

Tusk ve Juncker, Türkiye’deki gelişmeler bağlamında ele alınacak konuları ise hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler olarak sıraladı. Görüşmede uluslararası ve bölgesel konular da gündemde olacak. Mektupta, toplantının ilişkilerin nasıl daha ileri taşınabileceği konusundaki görüşlerin paylaşılması açısından da fırsat oluşturacağı belirtildi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

2 KHK daha yasalaştı

2 KHK daha yasalaştı
Ülke genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Ülke genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama
İstanbul Fatih’te uyuşturucu operasyonu

İstanbul Fatih’te uyuşturucu operasyonu
Sağlık Bakanı açıkladı: 27 bin sağlık personeli, 10 bin doktor alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı: 27 bin sağlık personeli, 10 bin doktor alınacak
CHP parti Meclisi seçiminin resmi sonuçları belli oldu

CHP parti Meclisi seçiminin resmi sonuçları belli oldu
Savcı Atilla Taş için tutuklama istedi

Savcı Atilla Taş için tutuklama istedi
Ruhani'den Afrin operasyonuna tepki

Ruhani'den Afrin operasyonuna tepki
Taşıyıcı anne nedir, taşıyıcı anne ücreti ne kadar?

Taşıyıcı anne nedir, taşıyıcı anne ücreti ne kadar?
RTÜK'ten Adnan Oktar'a ceza!

RTÜK'ten Adnan Oktar'a ceza!
CHP Kurultayı'ndaki kumanya zehirlenmesine soruşturma

CHP Kurultayı'ndaki kumanya zehirlenmesine soruşturma
Son Dakika...HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

Son Dakika...HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü