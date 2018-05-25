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Dışişleri Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Menbiç ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Menbiç'te iş birliği için yol haritasının çizildiği belirtildi

25 Mayıs 2018, Cuma 22:14 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018, Cuma 22:24
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Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Ankara'da yapılan ikinci toplantısından sonra ortak açıklama geldi.

Açıklamada, 'Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer iş birliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplanmıştır. 

ÇAVUŞOĞLU - POMPEO GÖRÜŞMESİ 4 HAZİRAN'DA

Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir Yol Haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya gelecektir" ifadelerine yer verildi.

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