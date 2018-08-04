Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'daydı. Partisinin Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırım kararı sonrası Amerika'ya yüklendi.

"BİZE YAPILANIN AYNISINI ONLARA YAPIYORUZ"

Konuşmasının büyük bir bölümünü Amerika krizine ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, flaş bir karar alarak, "Şunu da çok açık ve net ortaya koymalıyım: Benim İçişleri ve Adalet Bakanı'mı Brunson'la ilgili Amerika'daki mal varlıklarıyla el koyuyoruz mantığı mantık değildir. Yani bu Teksas'takilerin işi olabilir ama kalkıp da Amerika'da herhangi bir mal varlığına sahip olmayan Bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı asla kabul etmem mümkün değil. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak. Sayın Trump'a bunu söyledim. Dışişleri Bakanım onların Dışişleri bakanına da söyledi. Siz ortaklarınıza bu tür bir yaklaşım içerisinde olursanız biz sizleri nasıl tanımlayacağız. Türkiye böyle bir yaklaşımla terbiye edilemez. Bu siyonist bir yaklaşımdır olayın aslı budur." dedi.

YAPTIRIM NE DEMEK?

Yasa, töre, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini, onlara uyulmasını sağlayan güç.



