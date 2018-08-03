Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bulunan bir camide bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İbadetlerini gerçekleştirmekte olan insanları hedef alan söz konusu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasret, Hazara Şiilerinin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AA



