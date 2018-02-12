Türkiye Afrin şehitlerini uğurladı





KIZINI GÖREMEDİ



AİLESİ İLE KONUŞUP ŞEHİT DÜŞMÜŞ

SON BAKIŞ



YÜZBAŞIYA VEDA



ŞEHİDİN TİŞÖRTÜNÜ BIRAKMADI

10 BİN KİŞİ UĞURLADI



ŞEHİDİN ARDINDAN



'DÜĞÜNE GİDİYORUZ' DEMİŞTİ



ADANA ŞEHİDİNİ UĞURLADI



ANNESİNE SÖYLEMEMİŞ

İdil Janet Demiray

’nda önceki gün PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) cenazesi, dün memleketi Mersin’de, yaklaşık on bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.Şehidin eşi Alime Kuş; tabuta sarılarak “Seni çok seviyorum. Kızını göremedi. Ben hamileyken gitti. Ben şimdi kızıma ne diyeceğim. Sana söz veriyorum ona çok iyi bakacağım. Ne olur kalk” dedi.Şehidin annesi Ümmü Kuş, oğlunun fotoğrafını öpüp, gözyaşı döktü.Afrin’de şehit düşen Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28) dün memleketi İzmir’de toprağa verildi. Şehidin, önceki gün operasyona çıkmadan hemen önce “Sesini duyayım” diyerek annesini aradığı belirtildi.Cenaze töreninde şehidin tabutuna sarılan acılı anne Fatma Akdoğan, “Seni çok seviyorum oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Bizi asla yıldıramayacaklar” dedi.Suriye Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda önceki gün şehit düşen 12 kahraman askerden Uzman Çavuş Serdar Ege (47) dün toprağa verildi.Şehidin memleketi Eskişehir’de düzenlenen törende; eşi Dilek Ege (41) ve kızları Elif (17) ile Elvan (13) gözyaşları içinde veda etti.Zeytin Dalı Harekatı’nın 22’nci gününde kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın (32) cenazesi, memleketi İzmir’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.Şehidin annesi Habibe Karaman’ın “Kalk oğlum” diyerek tabuta kapandığı törende, eşi Duygu Karaman ise metanetini korudu.Şehit cenazelerinde saygı duruşunda bulunan Mehmetçikler, silah arkadaşları için gözyaşı döktü.Önceki gün Afrin’de kırıma uğrayan ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un (32) cenazesi, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.Şehidin eşi Gizem Mut, eşinin tişörtünü ve alyansını bir an olsun elinden bırakmadı.Afrin’de şehit düşen Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz (27), memleketi Hatay’da toprağa verildi.Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz’in cenazesini 10 binden fazla kişi son yolculuğuna uğurladı.‘Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında önceki gün şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu’nun (26) cenazesi dün uçakla Erzincan’a getirildi. Ailesi; silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilen şehidin naaşının ardında gözyaşları içinde yürüdü.Şehidin cenazesi karayolu ile gönderildiği Giresun'da toprağa verildi.Çiğdem Şahin 5 ay önce evlendiği Samsunlu Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesinde şehit eşinin üniformasını giydi.Afrin’de önceki gün şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, Adıyaman Besni’de son yolculuğuna uğurlandı. Enes Sarıaslan 25 Ocak’ta Hatay’dan Suriye’ye geçerken görüntü çeken gazetecilere el sallayıp “Operasyona değil düğüne gidiyoruz” demişti.Kahraman asker bu sözlerle hafızalara kazındı. Bekar olan Enes Sarıaslan’ın geçtiğimiz günlerde sevdiği kızın ailesini arayarak Afrin’den döndükten sonra yüzük takacağını söylediği öğrenildi.Afrin’de önceki gün şehit düşen 12 asker arasında yer alan Piyade Uzman Çavuş Halis Koca (28), memleketi Adana İmamoğlu’nda toprağa verildi.Anne ve babasını daha önce hastalık nedeniyle kaybeden şehidin cenazesinde kardeşleri ve akrabaları gözyaşı döktü. Babaanne Zülfüye Koca tabuta sarılarak, “Çakır gözlüm vatana feda olsun” diye ağıt yaktı.Afrin’de önceki gün şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca (25) için İstanbul Pendik’te ikindi vakti tören düzenlendi. Törene, bekar olan şehidin ailesinin yanı sıra TBBM Başkanı İsmail Kahraman, çok sayıda bakan, milletvekili ve vatandaşlar katıldı.Şehit uzman çavuşun üzülmemesi için annesine Afrin’e gittiğini söylemediği öğrenildi. Anne Hamide Karaca, “Sen beni niye kandırdın yavrum. Gel evimize gidelim” diyerek gözyaşı döktü.