Türkiye Afrin şehitlerini uğurluyor

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ŞEHİDİN 3 YAŞINDA KIZI VARDI

HATAY

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

ADANA

Adem Özdoğan

Afrin'de devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın cenazesi sabah saatlerinde helikopterle Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi'ne getirildi. Eyüp, Esra ve Ecrin isimli üç kardeşi bulunan Şehit Sarıaslan'ın cenazesi tören öncesinde son kez baba ocağına götürüldü. Buradan tören alınana getirilen şehidin cenazesine sarılan yakınları gözyaşları döktü. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Suvarlı Belde Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Mehmet Erdoğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Adıyaman Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ege'nin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı. Daha sonra şehit Ege'nin naaşı, Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Gülten, kardeşleri Serkan Ege ve Betül, eşi Dilek, kızları Elif (17) ve Elvan Ege (13) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.Şehidin annesi, kardeşleri, eşi ve iki kızı, naaşın başına gelerek dua etti, tabutu öptü.Buradaki törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından top arabasına konuldu. Şehit Serdar Ege'nin cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, memleketi Samsun'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 5 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenaze törenine 10 bine yakın vatandaş katıldı. Şehidin eşi Çiğdem Şahin ise cenaze törenine eşinin askeri üniformasıyla katıldı. Eşine karşı son görevini yerine getiren Çiğdem Şahin gözyaşlarını tutamadı.Öte yandan, cenaze töreninin kalabalık olması nedeniyle bazı vatandaşlar namazı binaların çatılarında kıldı.Cenaze törenine, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ahmet Demircan, Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçe kaymakamları askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş için Mersin'in Anamur ilçesinde tören düzenlendi. Anamur Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, törenin düzenlendiği Otogar Camisi'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin eşi Alime, annesi Ümmü, babası Mehmet Ali Kuş ve yakınları ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Cangökçe, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bu arada tören sırasında şehidin 3 yaşındaki kızı Ayşe yakınlarının kucağında uyudu. Törende acılı aileyi askerler ve yakınları teskin etti.Şehidin eşi Alime Kuş, tabuta sarılıp gözyaşı dökerek, "Seni çok seviyorum. Kızını göremedi. Ben hamileyken gitti. Bana söz vermişti 'Son' demişti. Biz seninle okul, sıra arkadaşıyız. Ben şimdi kızıma ne diyeceğim. Sana söz veriyorum ona çok iyi bakacağım. Ne olur kalk." dedi. Anne Ümmü Kuş da tabuta sarılıp, "Hasan'ım dimdik ayaktayım. Sen benim hayat arkadaşımdın. Bırakma bizi." diye gözyaşı döktü.Bakan Elvan, başsağlığı dilediği aileye tören boyunca eşlik etti.Daha sonra İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, aile yakınları, Bakan Elvan ve vatandaşların omuzunda, cenaze aracına kadar taşındı.Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Akine Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in (27) cenazesi, memleketi Hatay’ın Erzin ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.Hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş Ekiz’in naaşı ilk olarak baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi’ne getirildi. Burada helallik alınırken, şehit oğlu Ekiz’inÿTürk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz’in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı’na götürüldü.Cenaze törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, ilçedeki asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.Hatay’ın Zeytin Dalı Harekatı’ndaÿverdiği 4’üncü şehit olan Ekiz’in ablası Gülşah Ekiz’in Eskişehir’de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz’in de 2010 yılında İstanbul Halkalı’daki servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğu belirtildi.Şehit Uzman Çavuş Halis Koca, (28) memleketi Adana’nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.Şehit Uzman Çavuş Halis Koca’nın cenazesi,ÿhelikopterle getirildiği ilçe stadından alınarak ailesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehit Koca’nın cenazesi, törenin yapıldığıÿAyvalı Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Törene, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Uzman Çavuş Halis Koca’nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca’nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri ifade edildi. Şehit Koca’nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınanÿcenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.