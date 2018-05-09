Türkiye, Alibaba ve Amazon ile masaya oturdu

Büşra Kamış

Bakan Tüfenkci,ve’un Türkiye’de yatırım yapmak için bazı taleplerde bulunduğunu, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını söyledi.Bloomberg’e konuşan Tüfenkci, "Elektronik ticaret konusunda Türkiye’de büyük bir imkan var, bu imkanı kullanmak istiyoruz" derken, "Alibaba, Amazon dahil olmak üzere birkaç uluslararası firma Türkiye’de faaliyet göstermek istiyorlar. Bakanlığımızla görüşmeler yapılıyor. İki firmayla ben de bizzat görüştüm. Bir takım yasal düzenlemeler veya iyileştirmeler istiyorlar. Arkadaşlarımız bunları teknik anlamda çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.Şirketlerin Türkiye’de kuracakları temsilcilikler aracılığıyla bölgeye dağıtım yapmak istediklerini anlatan Tüfenkci, "Onun için bizim gümrüklerle ilgili bir takım düzenlemeler yapmamız, lojistik altyapısını güçlendirmemiz, elektronik ortamı daha düzgün kurmamız lazım" dedi.Tüfenkci elektronik ticaretle ilgili ayrıca önümüzdeki günlerde bir sektör çalıştayı da düzenleyeceklerini söyledi.