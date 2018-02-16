Türkiye "alt-üst soy raporu" için uykusuz kaldı

"MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN KAYITLAR OLDUĞU GİBİ MUHAFAZA EDİLDİ"

Adem Özdoğan

"Alt-üst soy raporu"nda bir gecede 3 milyon 109 bin 468 belge üretildi.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce e-Devlet üzerinden verilen "Alt-üst soy raporu" hizmeti kapsamında, 23.00 ila 07.45 saatlerinde üretilen belge sayısı 3 milyon 109 bin 468 oldu."Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfasının yeniden açıldığı 14 Şubat gece yarısından bu sabaha kadar cevaplanan istek sayısı ise 8 milyon 141 bin 756'ya ulaştı.Öte yandan, "Alt-üst soy raporu" hizmeti çerçevesinde verilen belgelerde 1800'lü yıllarda yaşayanların soyadlarının yer almasının nedeni de belli oldu.AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 21 Haziran 1934'te kabul edilen ve 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile ilgili uygulama, 1720 numaralı Soyadı Nizamnamesi ve 20/1 sayılı Soyadı Talimatnamesi'ne göre yapıldı.Her aile reisi il, ilçe ve bucaklarda kurulan "Soyadı Tespit ve Tescil Komisyonları"na soyadını yazılı olarak bildirdi, bu soyadları nüfus aile kütüklerine tescil edildi. 2 Temmuz 1936'da ise bildirim süresi sona erdi."Alt-üst soy raporu"nda, Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ölü olduğu halde kayıtlarda sağ görünenlere, ölümleri daha sonraki yıllarda tescil edilen ve ölüm tarihleri itibarıyla Soyadı Kanunu'ndan önce ölen kişilere verilmiş olan soyadları, kendisi ve kanuni mirasçılarının mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla kayıtlarında olduğu gibi muhafaza edildi