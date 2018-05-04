Türkiye anti-damping soruşturması başlattı

Can Hakman

'nden (WTO) yapılan açıklamaya göre Türkiye,'ni 2 Mayıs 2018 tarihinde, 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren demir ve çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattığı yönünde bilgilendirdi.tarafından WTO'ya yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:İlgili tarafların bu bilgilendirmeden itibaren 30 gün içinde anketleri yanıtlaması gerekmektedir.Türkiye'de kurulu şirket ve kurumlar anketleri ve genel görüşlerini resmi olarak kayıtlı olan elektronik mail-KEP adreslerinden bakanlığın kayıtlı elektronik mail-KEP adresine göndermeliler.Elektronik posta adresi: ekonomi@hs01.kep.trYurt dışındaki şirket ve kurumlar ise anket ve görüşlerini bakanlığın ithebys@ekonomi.gov.tr adresine göndermeliler.