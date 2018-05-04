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Türkiye anti-damping soruşturması başlattı

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye tarafından demir ve çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlatıldığını duyurdu

Türkiye anti-damping soruşturması başlattı
Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) yapılan açıklamaya göre Türkiye, Anti-Damping Komitesi'ni 2 Mayıs 2018 tarihinde, 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren demir ve çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattığı yönünde bilgilendirdi.
 
Türkiye Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Direktörlüğü Antidamping Bölümü tarafından WTO'ya yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
 
İlgili tarafların bu bilgilendirmeden itibaren 30 gün içinde anketleri yanıtlaması gerekmektedir.
 
Türkiye'de kurulu şirket ve kurumlar anketleri ve genel görüşlerini resmi olarak kayıtlı olan elektronik mail-KEP adreslerinden bakanlığın kayıtlı elektronik mail-KEP adresine göndermeliler.
 
Elektronik posta adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
 
Yurt dışındaki şirket ve kurumlar ise anket ve görüşlerini bakanlığın ithebys@ekonomi.gov.tr adresine göndermeliler.


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