Ankara'da düzenlenen 10. Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası'nda takımlar finalinde İtalya'yı 2-1 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

9 ÜLKEDEN 27 SPORCU KATILDI

Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 9 ülkeden 27 sporcu katıldı.

Türkiye'nin ilk kez takımlar Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda teklerde ise İtalya'dan Dominico Palumba şampiyon oldu.

SPORCULAR MADALYALARINI ALDI

Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Onursal Başkanı Ahmet Recep Tekcan ile Avrupa Konfederasyon Başkanı Bruno Casarini verdi.

Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez altın madalyayı burada kazandıklarını dile getirdi.

"BUNDAN SONRA ŞAMPİYONLUK DIŞINDA BİR HEDEFİMİZ OLMAYACAK"

Bu başarıyla Bocce'de çıtayı bir seviye daha yükseltmiş olduklarını anlatan Türkmen, "Bundan sonra şampiyonluk dışında bir hedefimiz olmayacak. Dolayısıyla daha çok çalışacağız. Kadınlar Avrupa Şampiyonası var. Çok yakında İtalya'da yapılacak. Bu sporcularımız için de kürsüye çıkmayı değil, altın madalyayı hedeflememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BOCCE NEDİR?

Bocce’nin tarihi milattan binlerce yıl öncesine, Anadolu’ya dayanıyor. En eski spor dallarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bugünkü şekliyle, ilk kez Romalılar tarafından oynanmış ve “bocce” adını da Romalılardan almıştır. O dönemlerde Anadolu’da Türklerin var olduğu ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde adı Bocce olmasa da benzer birçok oyunun oynandığı göz önüne alınırsa, Bocce’nin ata sporlarımızdan olduğunu söylemek de mümkündür.

15 PUAN ALAN MAÇI KAZANIYOR

Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.

SON YILLARDA BÜYÜK BAŞARI

Toplumumuza, geleneğimize, alışkanlıklarımıza her yönüyle uyum sağlayan Bocce, ülkemizin son yıllarda uluslararası turnuvalarda gösterdiği başarılar da düşünülerek, ilerleyen dönemlerde ülkemizin başat sporları arasında yerini alacağı ön görülmektedir.

Bocce sporu dört farklı oyun sisteminden oluşmaktadır.

Bunlar; Raffa, Volo, Petank ve Çim Topudur.