Türkiye Boks Federasyonu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Erdinç Şahin

'ı makamında kabul edip boks eldiveni giydi.MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabuldeve beraberindekiler'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.Sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti. MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.