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Türkiye Boks Federasyonu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in getirdiği boks eldivenlerini giyerek poz verdi

Türkiye Boks Federasyonu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan'ı makamında kabul edip boks eldiveni giydi.
 

RENKLİ GÖRÜNTÜLER


MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde Federasyon Başkanı Gözgeç ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.



Sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti. MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.


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