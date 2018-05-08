Türkiye'de 2000 Yahudi, Portekiz vatandaşlığı için başvurdu

EN FAZLA BAŞVURU TÜRKİYE'DEN

TÜRKİYE'DE 17 BİN SEFERAD VAR

OSMANLI KAPILARINI AÇMIŞTI

Oğuz Ekici

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, son 2 yılda Portekiz vatandaşı olmak için dünyanın farklı yerlerinden başvuru yapan Sefarad Yahudilerinin sayısının 12 binden fazla olduğunu duyurdu.Pazartesi günü açıklama yapan Da Silva, Portekiz vatandaşlığı için en fazla başvurunun Türkiye'de yaşayan Yahudilerden geldiğini belirtti.Büyükelçi'ye göre Türkiye'de yaşayan 2000'den fazla Sefarad Yahudisi son 2 yıl içinde Avrupa Birliği (AB) üyesi Portekiz'in vatandaşlığına geçmek için başvuru yaptı.Da Silva, Türkiye'de yaklaşık 17 bin Sefarad Yahudisinin yaşadığını tahmin ettiklerini söyledi.Sefarad Yahudileri, yaklaşık 500 yıl kadar önce gördükleri baskı nedeniyle günümüzde İspanya ile Portekiz'in yer aldığı İber Yarımadası'ndan ayrılıp İtalya, Balkanlar, Türkiye ile Kuzey Afrika ülkelerine göç etmişti. O dönemde göç edenlere kapılarını açan Osmanlı İmparatorluğu, Sefarad Yahudilerinin yerleşmelerine izin vermişti.