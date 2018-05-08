15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Türkiye'de 2000 Yahudi, Portekiz vatandaşlığı için başvurdu

Türkiye'deki Sefarad Yahudilerinin 2000'den fazlası, Portekiz vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu.

Türkiye'de 2000 Yahudi, Portekiz vatandaşlığı için başvurdu
Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, son 2 yılda Portekiz vatandaşı olmak için dünyanın farklı yerlerinden başvuru yapan Sefarad Yahudilerinin sayısının 12 binden fazla olduğunu duyurdu.

EN FAZLA BAŞVURU TÜRKİYE'DEN


Pazartesi günü açıklama yapan Da Silva, Portekiz vatandaşlığı için en fazla başvurunun Türkiye'de yaşayan Yahudilerden geldiğini belirtti.

Büyükelçi'ye göre Türkiye'de yaşayan 2000'den fazla Sefarad Yahudisi son 2 yıl içinde Avrupa Birliği (AB) üyesi Portekiz'in vatandaşlığına geçmek için başvuru yaptı.

 TÜRKİYE'DE 17 BİN SEFERAD VAR


Da Silva, Türkiye'de yaklaşık 17 bin Sefarad Yahudisinin yaşadığını tahmin ettiklerini söyledi.

OSMANLI KAPILARINI AÇMIŞTI


Sefarad Yahudileri, yaklaşık 500 yıl kadar önce gördükleri baskı nedeniyle günümüzde İspanya ile Portekiz'in yer aldığı İber Yarımadası'ndan ayrılıp İtalya, Balkanlar, Türkiye ile Kuzey Afrika ülkelerine göç etmişti. O dönemde göç edenlere kapılarını açan Osmanlı İmparatorluğu, Sefarad Yahudilerinin yerleşmelerine izin vermişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Genelkurmay Başkanı Akar'dan, şehit taziyesi

Genelkurmay Başkanı Akar'dan, şehit taziyesi
Hatay'da polislere ateş açan zanlılar serbest bırakıldı

Hatay'da polislere ateş açan zanlılar serbest bırakıldı
AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi

AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi
YSK açıkladı! Seçim kurulları öğle arası da açık olacak

YSK açıkladı! Seçim kurulları öğle arası da açık olacak
Hakkari’de 30 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 30 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu?

Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu?
Lima her gün kendisini terk eden sahibini bekliyor

Lima her gün kendisini terk eden sahibini bekliyor
YSK'dan 'Millet İttifakı' açıklaması

YSK'dan 'Millet İttifakı' açıklaması
Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da yaşayan minik Umutcan yardım istiyor

Antalya'da yaşayan minik Umutcan yardım istiyor
Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu