Türkiye'de 2017 yılında 20 bin ton eroin ele geçirildi

TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ

'AVRUPA SENTETİK UYUŞTURUCU İMAL EDİYOR'

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKEYMİŞ'

'NESİLLERİMİZİ ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Mine Bozkurt

Biz dizi programlara katılmak üzere öğle saatlerinde Eskişehir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde gerçekleşen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na katıldı.Uyuşturucu madde ile mücadelenin önemine değinerek bazı bilgiler veren Bakan Soylu, 2017 yılının uyuşturucu ile mücadele konusunda geçtiğimiz yıllara göre çok daha verimli geçtiğini söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl 20 bin ton eroin yakalandığını ve bu konuda Türkiye’nin Avrupa’da birinci ülke belirterek şunları söyledi;"2017 sadece terör konusunda parlak bir yıl değildir. 2017 yılı uyuşturucu ile mücadele konusunda da arkadaşlarımız ile hepinizin huzurunda, jandarmamıza, polisimize, muhtarlarımıza, herkese bu konuta hassasiyet gösteren herkese minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Parlak bir yıl olmuştur. 2016 yılında yaklaşık 5 bin 500 ton civarında eroin yakalanmışken, 2017 yılında huzurunuzda o yüzden bunu rahat ifade edebiliyoruz 20 bin ton eroin yakalanmıştır Bu önemli bir rakamdır. Biz Avrupa’nın bu konudaki birinci ülkesiyiz.Basit bir mesele var. Avrupa sentetik uyuşturucuyu imal ediyor. Biraz sonra söylenecek. Hollanda’da, Belçika’da, Avusturya’da hatta Almanya’da bütün ülkelerde. Sentetik uyuşturucuyu imal ediyor, Türkiye’ye, Türkiye üzerinden Orta Doğu’ya ve diğer ülkelere göndermeye çalışıyor. Hem hedef ülkeyiz, yani kullanımın yoğunlaştırılmaya çalışıldığı bir ülkeyiz .Bir de Suriye’de Avrupa ayaklı bunu üreten, bunu fabrikalaştıran ve oradan hem Orta Doğu’ya, hem de Türkiye’ye gönderen fabrikalar oluşturuluyor. Şimdi bütün bu anlayış içerisinde peki sadece Avrupa’dan sentetik uyuşturucu mu geliyor? Hayır. Bir de doğudan biraz önce bahsettiğim doğal uyuşturucular. Hem Türkiye hedef ülke hem de transit ülke. Avrupa ne yapıyor? Avrupa hiçbir şey yapmıyor. Bunu çok net altını çizerek söylüyorum. Bunu onlara da anlatıyorum. Hiçbir şey yapmıyor.Eskiden Türkiye’yi sadece NATO’nun güney ve güneydoğu, oradaki karakol olarak nitelendiriyorlar. Ne zaman Türkiye’nin öyle bir ülke olmadığını, aslında daha farklı bir ülke olduğunu anladılar, Suriye meselesi çıkınca, düzensiz yasa dışı göç başlayınca Ege’nin bir deniz olduğunu, aslında oradan denizler ile Yunanistan’a ve diğer ülkelere rahat geçebileceklerini görünce ‘Türkiye demek ki önemli bir ülkeymiş’.Bakın biz Avrupa’ya büyük iyilik yapıyoruz. 2015’de 850 bin yasadışı göçmen buradan Yunanistan tarafında geçti. 2016’da bu rakam 150 bin civarındaydı. Şimdi 28 bin civarında. Türkiye sadece uyuşturucu ile mücadele etmiyor. Sadece PKK ile sadece DEAŞ ile sadece FETÖ ile sadece DHKP-C ile mücadele etmiyor. Türkiye aynı zamanda yasa dışı göç ile de mücadele ediyor. Burada bulunmamızın sebebi şudur. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bu kadar açık ve nettir. Biz 2017’de attığımız adımların önemli başarısının sebebi entegrasyona bağlıyız."Uyuşturucu ile mücadele konusunda temel meselenin şehirler olduğunu söyleyen Bakan Soylu, belediye başkanlarının, muhtarların yanı sıra vatandaşlar da çok iş düştüğünü ifade etti.Bakan Soylu, "Belediye başkanlarına ihtiyacımız var, uyuşturucu için, evden hırsızlık için, mala karşı işlenen suçlar için, asayiş için ihtiyacımız var. Bana kızıyorlar. Laf söylüyorlar. İşte çok sert konuşuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Arkadaş bu meseleyi topluma anlatmak zorundadır. Nesillerimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Annelerinin ellerinden çocuklarını, babaların akşam eve gittiğinde yorgunluklarını atmak için sarılabilecekleri evlatlarını, zihinlerini uyuşturmaya çalışıyorlar. Muhtarlarımız buna şahit değil mi? Ben şahidim. Şurada kolumdan tutan bir annenin ‘Allahını seversen, ne olursun, morluklarını göstererek evladının yaptıklarını anlatan bir annenin derdine ben bu ülkenin evladı olarak sırtımı mı döneyim? Biz insanız ilk önce. Biz anne babanın evladıyız. Eğer bütün bunların hepsini hep birlikte yapmak durumundayız. Zabıtamız bir taraftan, muhtarımız bir taraftan, polisimiz bir taraftan. Ülkemizi daha güvenli, daha huzurlu, daha asayiş açısından mutlu bir hale getirebiliriz gayreti içerisindeyiz. Ama bunu sadece güvenlik güçleri ile sadece jandarmamızla, polisimizle değil hep beraber. Bu kadar açık ve net. Benden önce de İçişleri Bakanımız vardı. Benden sonra da olacak. Herkes bir adım atacak ve bu adımla beraber bir sonrakine bayrağı çok daha iyi bir noktada devredebilme imkanına hep birlikte sahip olacağız" açıklamalarında bulundu.Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı, Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.