Türkiye'de 25 milyondan fazla kişi bankasız yaşıyor

Murat Gülderen / POSTA

HAVALE DE YAPIYOR

DÜNYANIN HER YERİNDE

BOŞLUĞU GÖRDÜK



NAKİTSİZ TOPLUM

Adem Özdoğan

Türkiye'de 25 milyondan fazla kişi bankacılık sistemlerinden uzak yaşıyor. Yani bu kişilerin herhangi bir banka ya da kredi kartı yok. Buradan yola çıkarak ön ödemeli kart geliştiren ödeme sistemleri ve finans teknolojileri şirketi Ininal, kısa sürede 1 milyon kişiye ulaştı. 10 binden fazla noktada geçerli olan bu kart ile bakiyenizdeki paranız kadar harcıyorsunuz.Posta'nın sorularını yanıtlayan Ininal Üst Yöneticisi Ömer Suner sanal veya fiziki ininal kartlarına kredi kartlarından para yükleyebiliyor, faturalar ödenebiliyor ve bir ininal karttan diğerine para gönderebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar 1 dakikada indirilen Ininal Cüzdan uygulaması sayesinde tüm temel finansal servislere erişebilir hale geliyor" dedi.Kullanıcıların PTT, Migros, D&R, Teknosa, Yaysat, Bimeks ve Vatan Bilgisayar'dan ininal kart satın alabildiklerini ifade eden Ömer Suner şöyle devam etti: "Kullanıcılar kartlarına para yükleyebilir ve dünyanın heryerinde, hem sanal hem de fiziki tüm alışverişlerinde anında kullanmaya başlayabilirler. Ayrıca borç, faiz ve ekstre gibi hiç bir ayrıntı da yok."Türkiye'de 18 yaşın altında olup bankacılık ürün ve servislerini kullanamayan veya 18 yaşın üstünde olup herhangi bir banka hesabı bulunmayan, çalışmayan, kredi skoru düşük, faiz hassasiyeti olan milyonlarca insanın olduğuna dikkat çeken Ömer Suner "Bankada hesabı hatta kartı olup da kartını internette veya yurtdışında güvenlik nedeniyle kullanmak istemeyen kitle de azımsanmayacak kadar büyük. Burada ininal devreye giriyor. Biz, yaygın perakende satış ağı sayesinde ihtiyaç sahibi bu milyonlarca kişiyi dünyanın her yerinde geçen, güvenli, sahip olması ve kullanımı kolay kartları ile buluşturuyoruz" diye konuştu.Dijital cüzdan uygulamalarının da bugüne kadar 1.5 milyondan fazla kişi tarafından indirildiğini ifade eden Ömer Suner şöyle devam etti: Geçen yıla oranla kullanıcı sayısı yüzde 250 artış gösterdi. ininal Cüzdan, hem Android yani Google Play hem de iOS yani AppStore uygulama marketlerinde bulunuyor. Cüzdan ile kullanıcılar ininal hesaplarını akıllı telefon ve tabletlerinden kolayca yönetebiliyor ve yeniliklerden haberdar olabiliyorlar. Fatura ödeme özelliğini Cüzdan uygulamamıza da ekledik. 2018’de de tüm bankasız kişileri finansal servisleriyle tanıştırmayı hedeflediklerini dile getiren Ömer Suner "Bu sayede ülkece hedeflediğimiz nakitsiz topluma geçişte önemli bir rol oynarken, ekonominin kayıt altına alınması konusunda da ciddi katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.