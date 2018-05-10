Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Türkiye'de AVM'lere yapılan yatırım 58 milyar dolar

AYD Başkanı Hulusi Belgü, "Alışveriş merkezleri için 58 milyar dolarlık bir yatırım var ve 520 bin kişi bu yerlerde istihdam ediliyor." dedi

Türkiye'de AVM'lere yapılan yatırım 58 milyar dolar
Kayseri'de "Anadolu Sohbetleri Buluşmaları" kapsamında bir otelde düzenlenen etkinlikte, çeşitli illerdeki alışveriş merkezlerinin yöneticileri bir araya geldi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYDBaşkanı Hulusi Belgü, Türkiye'ye alışveriş merkezlerinin yabancı yatırımcılarla geldiğini söyledi.

Belgü, Türkiye'de alışveriş merkezlerinin hızlı bir gelişim gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Beş bin metrekarenin üzerinde ve 15 mağazanın üzerinde olan tek elden yönetilen yerlere alışveriş merkezleri adını veriyoruz. Alışveriş merkezleri için 58 milyar dolarlık bir yatırım var ve 520 bin kişi bu yerlerde istihdam ediliyor. Alışveriş merkezleri sadece alışverişlerin yapıldığı bir yer değil. Sosyal hayatın bir ihtiyacı. Sanata, sinemaya olan katkısı çok. İnsanların sosyalleştiği, yemek yemeye geldiği önemli bir yer. Alışveriş merkezleri bir ihtiyaç üzerine çıkıyor. Dönüp baktığımız zaman 402 alışveriş merkezimiz var. Bu alışveriş merkezleri Türkiye için çok değil."

Belgü'nün konuşmasının ardından "AVM'lerin Bireysel ve Sosyal Hayata Etkileri" ve "Türkiye Alışveriş Merkezi Tüketici Algı Araştırması" konularında sunum yapıldı.layışımızın bir gereği olarak görüyoruz.”

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

300 Koyun Projesi'nde usulsüzlük iddialarına yanıt

300 Koyun Projesi'nde usulsüzlük iddialarına yanıt
Bu otomobili sadece 6 Türk alabilecek!

Bu otomobili sadece 6 Türk alabilecek!
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: Faiz indirimi ile konut satışları hızlanacak

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: Faiz indirimi ile konut satışları hızlanacak
Facebook yatırımcısı Zuckerberg’i şirketi diktatörlükle yönetmekle suçladı

Facebook yatırımcısı Zuckerberg’i şirketi diktatörlükle yönetmekle suçladı

"Türkiye'nin ekonomi politikalarını model alıyoruz"
BP 3. havalimanında yer almak istiyor

BP 3. havalimanında yer almak istiyor
24 Haziran seçimleri uçak bileti fiyatlarını yükseltti

24 Haziran seçimleri uçak bileti fiyatlarını yükseltti
Taksicilere yerli çağrı merkezi sistemi geliyor

Taksicilere yerli çağrı merkezi sistemi geliyor
Pastırma ve sucuğun fiyatı artacak

Pastırma ve sucuğun fiyatı artacak
Rekabet Kurumu'ndan 23 şirkete daha soruşturma!

Rekabet Kurumu'ndan 23 şirkete daha soruşturma!
Yerli otomobil projesinde CEO açıklaması ertelendi

Yerli otomobil projesinde CEO açıklaması ertelendi