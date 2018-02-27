Türkiye'de bir ilk... Sinir taşıma ameliyatıyla sesine kavuştu

HERKESE UYGULANABİLİYOR MU?

1 YIL SONRA SESİNE KAVUŞACAK

'SESİ NORMAL HALE GETİREN BAŞKA BİR MÜDAHALE YOK'

Senim Tanay

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı, dünyada daha önce uygulananoperasyonunu Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdi.Prof.Dr. Taner Yılmaz, ses teli felcinin görülme sıklığı yüksek bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Genellikle guatr ameliyatları sonrası komplikasyon olarak ses teli felciyle karşılaşılabildiğini anlatan Prof.Dr. Taner Yılmaz, bunun çocuklarda sıklıkla kalp ameliyatları sonrası görüldüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Taner Yılmaz, "Soldaki ses siniri, kalbin yanından geçer. Ameliyat sırasında bu zedelenirse bu sorunla karşılaşılır. Sonuç olarak guatr ya da kalp ameliyatı sonrasında ses teli felci görülebilir, bazen de hiçbir sebep yokken tek taraflı ses teli kaybı yaşanabilir" diye konuştu.Prof. Dr. Taner Yılmaz, tek taraflı ses teli felci yaşayanların artık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen "gırtlağa sinir taşıma" operasyonuyla seslerini normal seviyede kullanabileceklerini belirtti. Operasyon için belli kriterlerin söz konusu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Taner Yılmaz, gırtlağın kas ve sinir aktivitesi ölçülerek uygun her hastaya bu işlemin yapılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Taner Yılmaz, yurt dışında çeşitli yerlerde gerçekleştirilen ancak Türkiye’de bugüne kadar yapılmayan bir ameliyata imza attıklarını vurgulayarak, "Bu ameliyat, ülkemizde ilk kez gerçekleştirildi" dedi.Hasta 19 yaşındaki Güven Enes Çakır’da, çocukluk döneminde yapılan kalp ameliyatı sonrasında tek taraflı ses teli felci ortaya çıktığını anlatan Yılmaz, gencin gırtlağının sol yarısını kullanamadığını ifade etti. Prof. Dr. Taner Yılmaz, "Bundan dolayı da hastanın sesi bozuktu ve yeterli çıkmıyordu. Bağıramıyordu, sesini özellikle kalabalık ve gürültülü yerlerde kimseye duyuramıyordu. Zaman zaman yediği ve içtiği şeyler ciğerine kaçabiliyordu" diye konuştu.Ameliyat tekniği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Taner Yılmaz şunları kaydetti: "Gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın gırtlağına bir sinir taşındı ve hastanın gırtlağını besleyen sinire bu dikildi. Yani hastamızın boynunda bulunan sinirlerinden biri kesilerek gırtlağın sinirine mikrocerrahi yöntemiyle dikildi. Kesilen sinirle ilgili bir kayıp yaşanmayacak. Bu sayede gırtlağa yeni bir sinir taşındı. Bu sinir iyileşecek, günde yaklaşık 1 milimetre ilerleyecek. Yani 3-6 ay sonrasında hastanın sesinin daha iyi ve güçlü olduğu görülecek ve yaklaşık bir yıl sonra da sesinin tamamen normal olması bekleniyor."Ameliyatın dezavantajına da değinen Prof. Dr. Taner Yılmaz,bilgisini aktardı.Söz konusu yöntemin dünyada uygulandığını ve özellikle son 10 yıl içinde uygulama sayısının daha da arttığını bildiren Prof. Dr. Taner Yılmaz, "Türkiye’de uygulamanın yapılabilmesi için uygun hastayı bekliyorduk. Hastanın da uygulamaya onay vermesi gerekiyor" diye konuştu.Bu cerrahi uygulamanın yanı sıra başka tedavi yöntemlerinin de mevcut olduğunu belirten Prof. Dr. Taner Yılmaz, şöyle devam etti: "Ses teline dolgu maddesi enjeksiyonu, dışarıdan silikon blok yerleştirerek ses teline orta hatta itme gibi ameliyatlar da mevcut. Bunlar statik ameliyatlar. Ses, 3 ay içinde ne kadar iyileşirse o şekilde kalıyor ancak hiçbir zaman normal bir hale gelmiyor.