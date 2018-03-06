

CİNAYETLER EGE VE DOĞU ANADOLU'DA AZALDI

Serap Belovacıklı

Umut Vakfından yapılan açıklamaya göre, çocuklara tacizi önlemeye yönelik yasalarda ağırlaştırılmış cezalar getirilmesi için çalışmalar sürerken, 2016 yılında 397 kadın cinayetinin yaşandığı Türkiye'de geçen yıl 472 kadın cinayeti işlendi.Araştırmaya göre, kadın cinayetlerinin yaklaşık yüzde 80'i silahla gerçekleşirken, 2017 yılında meydana gelen 371'i silahlı toplam 472 kadın cinayetinin birkaçı beylik silahı olmak üzere 128'inde tabanca, 96'sında çeşitli tüfek, 146'sında kesici aletler kullanıldı. 101 kadın ise boğularak, dövülerek, arabayla üstünden geçilerek, başına sert cisimle vurularak veya yüksekten atılarak öldürüldü.Bölgeler bazında incelendiğinde, Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kadın cinayetleri önceki yıla göre azalırken, diğer bölgelerde, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde artış yaşandı.