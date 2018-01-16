Türkiye'de grip salgını var mı? Sağlık Bakanı açıkladı

"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA SALGIN HASTALIK YOK"

Senim Tanay

, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'de şu anda salgın hastalık olmadığını vurgulayarak "yok, salgın diye bir durum yok. Mevsimselenfeksiyonunda artış olması normal ama şu anda Türkiye'de grip salgını yok. Biz soğuk hava şartlarında tedbirimizi alalım, beslenmemize dikkat edelim, giyimimize dikkat edelim. Aile hekimlerimize gidelim, vatandaşımıza sağlık ihtiyacıyla ilgili hekime ulaşma noktasında çok iyi imkanlar sunan ülkeyiz. Aile hekimlerimiz size bu konuda her türlü yardımı sağlayacaktır" diye konuştu.