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Türkiye'de grip salgını var mı? Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, grip vakalarındaki artışın sorulması üzerine "Mevsimsel grip enfeksiyonunda artış olması normal ama şu anda Türkiye'de grip salgını yok" dedi

16 Ocak 2018, Salı 16:55
Türkiye'de grip salgını var mı? Sağlık Bakanı açıkladı
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA SALGIN HASTALIK YOK"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'de şu anda salgın hastalık olmadığını vurgulayarak "Salgın yok, salgın diye bir durum yok. Mevsimsel grip enfeksiyonunda artış olması normal ama şu anda Türkiye'de grip salgını yok. Biz soğuk hava şartlarında tedbirimizi alalım, beslenmemize dikkat edelim, giyimimize dikkat edelim. Aile hekimlerimize gidelim, vatandaşımıza sağlık ihtiyacıyla ilgili hekime ulaşma noktasında çok iyi imkanlar sunan ülkeyiz. Aile hekimlerimiz size bu konuda her türlü yardımı sağlayacaktır" diye konuştu.



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