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Türkiye'de her 4 çalışandan 1'i haftada 60 saatten fazla çalışıyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yapılan, üye ülkelerinin haftalık çalışma saatleri araştırmasına göre, haftalık 60 saatin üzerinde çalışma oranında Türkiye birinci oldu. Rapora göre, Türkiye'deki toplam çalışanların yüzde 23,3'ü, yani her 4 çalışandan 1'i, haftada 60 saatten fazla çalışıyor. Çok çalışmamıza rağmen üretim verimliliğinde ise son sıralardayız

19 Şubat 2018, Pazartesi 11:20
Türkiye'de her 4 çalışandan 1'i haftada 60 saatten fazla çalışıyor
Ajans Press, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin haftalık çalışma saatlerini ve medya yansımalarını inceledi.
 

ÇALIŞMA SÜRESİNDE BİRİNCİ SIRAYA OTURDUK


Statista’dan ve Mckinsey Global Institüt’ten elde edilen verilere göre, haftalık 60 saatin üzerinde çalışma performansında Türk işçiler yüzde 23,3 daha fazla çalışma oranı ile birinci sıraya oturdu.

Türk işçileri, yine aynı şekilde haftalık 60 saatin üzerinde çalışan Güney Koreli işçiler izledi. Yine 60 saatin üzerinde çalışarak yüzde 14,3’lük oranıyla Endonezyalı işçiler üçüncü sırada yer alırken, Hint işçiler yüzde 13,6 daha fazla çalışarak dördüncü sırada yer aldı.


ÜRETİM VERİMLİLİĞİNDE SON SIRALARDAYIZ 
 

Haftalık çalışma oranlarına bakıldığında, listenin en altında İsveçli işçiler yer alırken, 60 saatten sonra en çok yüzde 1,9 oranla mesaiye kalan ülke oldu. İsveç’i yüzde 3,3’lük oranla Almanlar takip etti.

Amerika, Almanya’nın ardından yüzde 3,8’lik oranla üçüncü sırada yer edindi. Buna karşın listenin en başında yer alan Türk işçiler, çok fazla çalışsa da verimlilik açısından bakıldığında durumun aynı olmadığı gözlemlendi. Böylelikle Türkiye üretim verimliliği açısından son sıralarda yer aldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde verimliliğin en düşük olduğu diğer ülkeler ise Meksika, Şili ve Rusya olarak sıralandı. Rusya’da çalışılan saat başına üretim verimliliği 22 milyar dolar iken, Şili’de 20,9 milyar dolar, Meksika’da ise 16.7 dolar olarak kaydedildi.

60 saatten fazla çalışanların, toplam çalışan sayısı içindeki oranları 

Türkiye %23.3

G. Kore %22.6

Endonezya %14.3

Hindistan %13.6

Yunanistan %11.2

Japonya %9.2

Çin %5.8

İngiltere %5.2

Fransa %4.9

Brezilya %4.4

Rusya %3.9

İspanya %3.9

ABD %3.8

Almanya %3.3

İsveç %1.9


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