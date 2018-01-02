Türkiye'de ilk defa 'mandagöz' görüldü

"Türk sularında keşfettiğimiz 61'inci tür"





BALON BALIĞI TEHLİKESİ

Nazlı Erdol

sularda yaşayan, bilimsel ismi" olan ve gözlerinin büyüklüğü nedeniyle "" adı verilen balık türü, Türkiye kıyılarında ilk defa Mersin'de görüldü., Kızıldeniz orijinli mandagöz balığının önce İsrail ardından'da görüldükten sonra Türk sularında ilk kez Mersin'deki Dana Adası açıklarında yakalandığını bildirdi.Balığı yakalayan balıkçıların kırmızı ve büyük gözleri nedeniyle balığı ilk gördüklerinde şaşırdığını ve farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığını söyleyen Gökoğlu, "Yaptığımız araştırmada balığın Priacanthus Sagittarius türünden olduğunu tespit ettik. Balık belirgin gözleri nedeniyle uzun yüzgeçli mandagöz balığı olarak biliniyor. Dünyaya balığın Türk sularına ulaştığını bilimsel makale ile bildirdik." dedi.Balığın önce, ardındanvekıyılarında görülmesinin,'de hızla yayıldığının göstergesi olduğuna değinen Gökoğlu, "Balık'a doğru yayılıyor. Bu bizim Türk sularında keşfettiğimiz 61'inci tür oldu.'den'ye gelen bu balıklar'de hızla yayılmaya başladı." bilgilerini aktardı.Gökoğlu, Akdeniz'de 7 türü bulunan balon balığının da hızla yayılmaya başladığına dikkati çekti.Zehirli bir tür olannın dişlerinin kerpetensi bir yapıya sahip bulunduğunu belirten Gökoğlu, "Balıkçıların oltalarına bu balık çok geliyor. Dişleriyle genelde oltaları kesiyor. Balıkçıların malzemelerine büyük zarar veriyor. Bu balığın dişleri tenekeyi bile kesiyor. O nedenle balıkçıların balığı oltadan çıkartırken dikkatli olmaları gerekiyor aksi takdirde balıkçıların parmağını bile koparabilir" diye konuştu.