Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı 54 milyonu aştı



SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA 13'ÜNCÜ SIRADAYIZ



DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL AĞLAR

Adem Özdoğan

Medyada inceleme yapan Interpress’in, We Are Social ve Hootsuite’in birlikte hazırladığı rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67’sinin internet kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.Rapora göre, sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada 3 saat 57 dakika ile Filipinliler gelirken, ikinci sırada Brezilya üçüncü sırada ise Endonezya’nın yer aldığı belirlendi. Türkiye’nin ise günlük ortalama 2 saat 48 dakika ile 13’üncü sırada bulunduğu anlaşıldı.Dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlar incelendiğinde ilk sırada 2.17 milyar kullanıcı ile Facebook yer alırken, 1.5 milyar kullanıcısı olan Youtube ikinci, 1.3 milyar kişinin kullandığı WhatsApp’ın ise üçüncü sırada olduğu belirlendi. Son dönemde yükseliş gösteren Instagram’ın ise 800 milyon kullanıcıya sahip olduğu tespit edildi.