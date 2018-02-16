İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı 54 milyonu aştı

Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı yüzde 13 artarak 54.3 milyona erişti. Türkiye’nin sosyal medya kullanımında ise dünyada 13’üncü sırada bulunduğu belirlendi

Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı 54 milyonu aştı
Medyada inceleme yapan Interpress’in, We Are Social ve Hootsuite’in birlikte hazırladığı rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67’sinin internet kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.


SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA 13'ÜNCÜ SIRADAYIZ 


Rapora göre, sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada 3 saat 57 dakika ile Filipinliler gelirken, ikinci sırada Brezilya üçüncü sırada ise Endonezya’nın yer aldığı belirlendi. Türkiye’nin ise günlük ortalama 2 saat 48 dakika ile 13’üncü sırada bulunduğu anlaşıldı.


DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL AĞLAR


Dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlar incelendiğinde ilk sırada 2.17 milyar kullanıcı ile Facebook yer alırken, 1.5 milyar kullanıcısı olan Youtube ikinci, 1.3 milyar kişinin kullandığı WhatsApp’ın ise üçüncü sırada olduğu belirlendi. Son dönemde yükseliş gösteren Instagram’ın ise 800 milyon kullanıcıya sahip olduğu tespit edildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul’da yapılan operasyonda 30 ton kaçak sakatat ele geçirildi

İstanbul’da yapılan operasyonda 30 ton kaçak sakatat ele geçirildi
Anayasa Mahkemesi'nden 'kayıp elektrik

Anayasa Mahkemesi'nden 'kayıp elektrik" için ret kararı
Euro yine rekor kırdı!

Euro yine rekor kırdı!
TOKİ başkent Ankara'da açık artırma ile konut satacak

TOKİ başkent Ankara'da açık artırma ile konut satacak
Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvayı, İBB'ye devredildi

Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvayı, İBB'ye devredildi
Alkol ve sigara ithalatında yeni düzenleme

Alkol ve sigara ithalatında yeni düzenleme
16 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

16 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Emekliye temmuz ayında yeni zam

Emekliye temmuz ayında yeni zam
Gençlere 150 bin liraya kadar destek!

Gençlere 150 bin liraya kadar destek!
Engelliye çifte destek

Engelliye çifte destek
SSK primi eksik yatana emeklilik

SSK primi eksik yatana emeklilik