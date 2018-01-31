Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları Bilgi Üniversitesi'nde tartışılacak

SİYASİ ÖZGRÜLÜKLERİN KISITLANMASI İSTENİYOR

KONUŞMACILAR

Senim Tanay

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları isimli araştırmanın sonuçlarını düzenleyeceği bir etkinlikle açıklayacak. BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Marshall Fonu’nun (GMF-German Marshall Fund) bir projesi olan Karadeniz İşbirliği Fonu’nun (BST-Black Sea Cooperation Trust) desteğiyle yürüttüğü, “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları” araştırması Kasım – Aralık 2017 tarihlerinde 2004 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.Kasım 2015 seçimlerini takiben ilki gerçekleştirilen Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması, 2017’de Türkiye toplumunun son iki yılda yaşadığı siyasi ve sosyal gelişmelerin siyasal kutuplaşmayı nasıl etkilediğini anlamak amacıyla kapsamı geliştirilerek tekrarlandı. Araştırmada, Türkiye'de gerçekleşen önemli olaylarla ilgili bireysel pozisyonların parti aidiyetleriyle ilişkisine bakılıp parti tabanlarının bilgiye erişim için kullandıkları medya araçlarındaki ayrışmalar da ele alındı.İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde açıklanacak araştırma sonuçlarına göre siyasi parti taraftarları kendilerini diğer parti taraftarlarına kıyasla ahlaki olarak üstün görüyor ve diğer parti taraftarlarının siyasi özgürlüklerinin kısıtlanmasına dair bir istek duyuyor. Çalışma ayrıca Avrupa Birliği ile ilişkiler hakkındaki algıların ve Suriyeli mültecilere karşı olumsuz tutumların ise ortak bir payda olduğunu ortaya çıkarıyor.05 Şubat 201811.00 - 12.30İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü, E1-301GMF Türkiye Direktörü Özgür Ünlühisarcıklıİstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerciİstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Emre Erdoğan