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Türkiye'de seçim atmosferine girildi

24 Haziran'da sandığa gidecek olan Türkiye dün CHP'nin  cumhurbaşkanı adayını açıklamasıyla seçim atmosferine girdi. Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli de dün birlikte YSK’ya gidip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için resmen başvurdu. CHP'nin adayı Muharrem İnce, 15 yaşından beri taktığı parti rozetini çıkarıp, halka“Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Geleceğimizi geri almaya geldim” diye seslendi. İYİ Parti Lideri Akşener, ilk günde 100 bin imza barajını geçip cumhurbaşkanı adaylığını kesinleştirdi.

Türkiye'de seçim atmosferine girildi

BİRLİKTE GİTTİLER


Başbakan Yıldırım ile mhP lideri Bahçeli, ‘Cumhur İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Tayyip Erdoğan için dün YSK’ya birlikte gidip başvuru yaptı. Yıldırım, “Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye’nin aydınlık geleceği, milletimizin refahı, mutluluğu söz konusu oldu” dedi.


YENİ SİSTEMİ ANLATTI


Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün restorasyonu tamamlanan mısır Çarşısı açılışında şunları söyledi: “Biliyorsunuz yeni sistemde, seçilen cumhurbaşkanı tamamen kendi iradesiyle oluşturacağı hükümetle ülkeyi idare edecektir. Dolayısıyla sandıkta kullanılan oyun en az 5 yıllığına dönüşü yok.”



ROZETİ ÇIKARDI


Muharrem İnce “39 yıl CHP’nin rozetini taşımış biri olarak tarafsız cumhurbaşkanı olacağım” diyerek, parti rozetini çıkardı ve Kılıçdaroğlu’na verdi. CHP lideri de İnce’nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.



'İLHAMIMIZ ATATÜRK'TÜR'


CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine 2 kez rakip olan Yalova milletvekili muharrem İnce’yi kürsüye “25 haziran’da ülkemizde çiçekler açsın istiyoruz” diyerek davet etti. Ankara’daki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılan törende büyük heyecan yaşandı. İnce “İlhamımız Atatürk’tür. Bu memleketin bir evladı olarak hepimizi bir araya getirmeye geldim” dedi.


'YORULMAK, UYUMAK YOK"


İnce şunları söyledi: “51 günlük seferberlik istiyorum. uyumak, yorulmak, mazeret yok. Bugünden uyarıyorum: 50 bin avukat cübbelerinizi 24 haziran’da arabalarınızda tutun. her an sizi YSK önüne çağırabilirim. Oylarımızı çaldırmayacağım.” ülkü İnce ile evli olan eski fizik öğretmeni muharrem İnce’nin Salih Arda adlı bir oğlu var.


"MUHARREM ARTIK TÜRKİYE'NİN OĞLU'


Yalova’nın Elmalık köyünde oturan zekiye İnce (75), “Allah, oğlumu kötü insanlardan korusun. muharrem artık tüm Türkiye’nin oğludur” dedi. muharrem İnce, kamyon şoförü olan babası Şerif Bey’i (76), geçen mart ayında kaybetmişti.


 

SON GÜN 9 MAYIS


Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verme işlemleri dün 08.00’de başladı, 20.00’ye kadar sürdü. İlk gün; İYİ Parti Lideri Akşener 130 bin, Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu 40 bin, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek 15 bin, Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz ise 250 imza topladı. İmza işlemleri hafta sonu da dahil 9 Mayıs’a kadar sürecek.



4 SAATTE 100 BİN İMZA


100 bin imza kampanyasına dün sabah İstanbul üsküdar Seçim Kurulu’ndan start veren Akşener “milletimize güveniyorum. Artık ali kıran baş kesen devri bitecek” dedi.



TÖRENE FOTOĞRAFLA KATILDI


HDP, ‘terör örgütü üyeliği’ iddiası ile 4 Kasım 2016’da tutuklanan eski eş başkanları Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. İstanbul’da düzenlenen tanıtım töreninde, Demirtaş’ın hapiste çektirip gönderdiği 3 fotoğraf (yanda) barkovizyondan gösterildi.



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