Türkiye'de sigara içme oranı yüzde kaç? (9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü)

SON DÖNEM VERİLERİNDE BİR AZALMA YOK

Senim Tanay

Hem sigara hem de elektronik sigara, nargile ve diğer tütün ürünleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Doç. Dr. Yararbaş, geçen 7 yıl içinde kuruma sigarayı bırakmak için başvuran kişilerle yaklaşık 7 bin görüşme yapıldığını anlattı.Doç. Dr. Görkem Yararbaş, "Çalışmalarımız hem bireylerin davranışlarını incelemek hem de ürünlerin zarar profilini saptamak amacıyla sürüyor.ü’nün sigara içen bireyler için yeni bir başlangıç olabileceğini vurgulamak isterim. Bu kuruluşlardan uzman desteği almak başarı oranlarını artıracaktır. Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği ücretsiz ilaç tedavi destekleri söz konusu. Ayrıca dumansız hava sahası için yapılan yasal düzenlemeler sürüyor. Bu konularda süreklilik çok önemli. İleriye doğru atılan bu önemli adımları desteklemeliyiz" dedi.Türkiye’de sigara içme oranlarında önemli bir düşüş elde edildiğini öne süren Doç. Dr. Görkem Yararbaş, şunları söyledi: