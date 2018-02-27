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Türkiye’de trafik kazalarında son 10 yılda 50 bin 766 kişi can verdi

Türkiye'de 2007-2017 yılları arasında 9 milyon 807 bin 18 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 50 bin 766 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 762 bin 338 kişi yaralandı. En çok ve en az kaza yapılan ay ve günler de açıklandı

27 Şubat 2018, Salı 11:52
Türkiye’de trafik kazalarında son 10 yılda 50 bin 766 kişi can verdi
Medya takip kurumu  Ajans Press, son 10 yılın kaza istatistiklerini ve medya başlıklarını inceledi.


9.8 MİLYON KAZA


Ajans Press'in Emniyet Genel Müdürlüğü ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2007-2017 yılları arasında 9 milyon 807 bin 18 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 50 bin 766 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 762 bin 338 kişi ise yaralandı.


İLK SIRADA SÜRÜCÜ HATALARI YER ALIYOR


Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı sürücü hataları alırken, onu sırasıyla yaya, yol, araç ve yolcu hataları takip etti.


EN ÇOK KAZAYI OTOMOBİLLER YAPTI


En çok kaza yapan araçlar cinslerine göre ayrıldığında, otomobilin ilk sırada yer aldığı görüldü. Otomobili de sırasıyla, kamyonet, motosiklet ve minibüs izledi.


2018 YILINDA ŞİMDİDEN 252 ÖLÜ, 20 BİN KİŞİ YARALI


2018 yılı Ocak ayı trafik kazaları incelendiğinde ise, şimdiden yerleşim yeri ve yerleşim dışı olmak üzere toplamda 32 bin 256 kazanın meydana geldiği belirlendi. Bu kazalarda 252 kişinin yaşamanı kaybettiği belirlenirken 20 bin 136 kişin yaralandığı tespit edildi.


DÜNYA GENELİNDE YILDA 1,2 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR


Dünya genelinde trafik kazalarında yılda ortalama 1,2 milyon kişi hayatını kaybederken 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor.


SOSYO-EKONOMİK MALİYETİ 518 MİLYAR DOLAR


Meydana gelen trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolar oldu.


KAZALARIN YÜZDE 99'UNDA İNSAN HATASI VAR


Kazalarda kusur oranının yüzde 99´u sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere insan faktöründen kaynaklandığı belirlendi.
 

EN ÇOK VE EN AZ KAZA YAPILAN AY VE GÜNLER


Son 10 yılda gerçekleşen yaralanmalı kazalar en fazla temmuz ayında en az şubat ayında meydana gelirken, gün olarak ise en fazla cumartesi en az salı günleri gerçekleşti.


TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE TRAFİK KAZASI, ÖLÜ VE YARALI SAYILARI


PRNet´in derlediği verilere göre, 2007-2017 yılları arasında meydana gelen trafik kazaları ve konuşulma oranları aşağıdaki gibi oldu;



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