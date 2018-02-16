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Türkiye'de transfer harcamaları yüzde 141 arttı

Türkiye, uluslararası futbolcu transferine geçen yıl en fazla para harcayan ülkeler listesinde, 2016 yılına göre yüzde 141'lik artışla 7. sırada yer aldı

Türkiye'de transfer harcamaları yüzde 141 arttı
Rapora göre Türkiye, transfere 2016 yılına göre yüzde 141'lik artışla, 159,4 milyon dolar harcadı. FIFA, yayımladığı raporda, dünya genelinde 2018 kış sezonu futbolcu transferleri ve 2017 yılı transferleri hakkında bilgi verdi.


KIŞ TRANSFER SEZONUNDA 3 BİN 317 TRANSFER YAPILDI 


Raporda, yaklaşık bir ay süren 2018 kış transfer sezonunda dünya genelinde 3 bin 317 uluslararası transfer yapıldığı ve 1,28 milyar dolar harcandığı ifade edildi.


İNGİLTERE İLK SIRADA


Transfer harcamalarının yaklaşık 1 milyar dolarını İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya ekipleri yaparken, İngiltere 482 milyon dolarla listenin başında yer aldı.


DÜNYADA REKOR KIRILDI 


Dünyada geçen yıl 15 bin 624 uluslararası transfer ve 6,37 milyar dolar transfer harcamasıyla rekor kırıldı. Dünyada 2016 yılında transfere 4,8 milyar dolar, 2015'te ise 4,19 milyar dolar harcanmıştı.

Rapora göre, geçen yıl en fazla uluslararası transfer yapan ülkelerin başında 748 transferle Brezilya gelirken, 732 transferle İngiltere ikinci, 580 transferle Portekiz üçüncü sırada kendine yer buldu.


TÜRKİYE 9. SIRADA


Dünyada geçen yıl en fazla uluslararası futbolcu transferi gerçekleştiren ülkeler listesinde Türkiye, 329 transferle 9. sırada gösterildi.

Transfer olan futbolcuların ülkeleri listesinde ise Brezilya bin 755 futbolcu ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Arjantin (853) ve İngiltere (695) takip etti.

Geçen yıl uluslararası transfere en fazla para harcayan ülke ise 1,643 milyar dolar ile İngiltere olurken, 859 milyon dolar ile Fransa ikinci, 730 milyon dolar ile İspanya ise üçüncü oldu.

Türkiye'den giden en pahalı transferlerTürkiye'den giden en pahalı transferler


TÜRKİYE TRANSFERE 159,4 MİLYON DOLAR HARCADI


Türkiye, 2017 yılında dünya genelinde uluslararası transfere geçen yıl en fazla para harcayan ülkeler listesinde, 2016 yılına göre yüzde 141'lik artışla, 159,4 milyon dolar harcadı.

Transfer gelirleri ile giderleri çıkarılarak oluşturulan listede ise Türkiye, 57,1 milyon dolar net harcama ile 8. sırada yer aldı.

Geçen yıl dünyada ülkelerin futbolcu satışından elde ettiği gelirler sıralamasında ise Türkiye, 102,2 milyon dolar ile 11. sırada kaldı.

Futbolcu transferi gelirlerinde listenin başında 840 milyon dolar ile İspanya yer aldı. 803 milyon dolarla Portekiz ikinci, 655 milyon dolar ile İngiltere üçüncü oldu.

AA


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