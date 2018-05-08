Türkiye'deki ilk finans sergisi açıldı

''BEYOĞLU ÜZERİNDEN İMPARATORLUK TOPRAKLARINA GELDİ''

"GERÇEK BİR FİNANS MÜZESİNİN İLK AYAK SESİ OLACAK"

Çiğdem Saltık

‘Galatalı Bankerlerde Günümüze Finans Sergisi’ adıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası’nda açılan sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, serginin koleksiyoneri İş Adamı ve Koleksiyoner Alpay Tarhan ile finans sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Sergide özellikle Osmanlı döneminde açılan ilk banka ile günümüzde yer alan Merkez Bankası arasında kurulan o ekonomik ve finans köprüsü adeta yeniden hayat buldu.İlk olarak koleksiyoner Alpay Tarhan ile sergiyi gezen ve detaylı bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Beyoğlu’nu estetiğin, turizmin, mimarinin merkezi olarak hep adlandırıyoruz. Ama Beyoğlu aynı zamanda sanayileşme tarihinin özellikle bankacılık, sigortacılık tarihinin de merkezi. Bu yönünü biliyoruz ama öne çıkartma konusunda zayıftık. Bu sergi Beyoğlu’nun başka bir yönünü de öne çıkarıyor. Banknotlar, tahviller ve hisse senetleri girdi hayatımıza. Bunlar da Galata Bankerleri tarafından hayatımıza girdi. Beyoğlu üzerinden imparatorluk topraklarına geldi. Modern hayatın ve modern sanayileşmenin başladığı süreçte Türkiye topraklarında bankacılık ve para nereden başladı, ilk örnek neydi, hangi evrimleri geçirdi ve bugüne nasıl geldi, sıfırlar nasıl atıldı. Bunların anlatılması adına çok kıymetli bir sergi oldu. Belki de Beyoğlu’nun birçok misyonu içerisinde bu anlamda Galata Bankerleri'nden finans ve bankacılıkta ki yerini de vurgulamış oldu” açıklamalarında bulundu.İş adamı ve kolleksiyoner Alpay Tarhan ise "Gelen bütün ziyaretçilerimize şunu vaat ediyoruz; ‘Türkiye’de bu eserlerin bir arada toplanmış olduğu ilk sergi bu. 1850’de Osmanlı ilk kez bankayı kuruyor ve bu banka ile başlayan Merkez Bankası’na kadar ulaşan serüveni, buradaki Galata Bankerleri’nden bu süreci insanlar burada tarihi kronolojik sırada izleyecekler. Bu Türkiye’de olması gereken gerçek bir finans müzesinin ilk ayak sesi olacak” diye konuştu. Öte yandan serginin açılışını Beyoğlu Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve koleksiyoner Alpay Tarhan yaptı. Sergide geçmişten günümüze hisse senetleri, tahviller ve banknotlar yer alıyor.