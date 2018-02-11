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Türkiye'den ABD'ye tarihi rest: Artık gelmeyin!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye üzerine plan yapanlar, Türkiye’ye tuzak kuranlar iyi bilsinler. Bu planlar, bu hesaplar, bu tuzaklar tutmaz. Bu millet nice planları nice tuzakları boza boza bugünlere geldi. Şimdi de Suriye’de kurulan tuzakları yapılan hesapları, planları bir bir Allah’ın izniyle bozacağız. O planları, o tuzakları kuranların başına hep beraber geçireceğiz. ABD’nin Dışişleri Bakanı Sayın Tillerson bu hafta Türkiye’ye geliyor. Bu dünyada Türkiye’yi takip ediyor. Biz hem ABD’ye hem de dünya devletlerine şunu söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte Türkiye’yi lütfen anlayın, bizi artık denemekten, sınamaktan, sabrımızı test etmekten vazgeçin" dedi

Türkiye'den ABD'ye tarihi rest: Artık gelmeyin!
ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyareti öncesi hükümetten net mesaj. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulunda konuşan Bekir Bozdağ, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye ikna için gelmemeleri, terör örgütüne verilen silahların toplanması  için çalışma yapmaları gerektiğini belirtti. 

''TÜRKİYE'Yİ İKNAYA GELMEYİ, GİDİN DONATTIĞINIZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLGİLENİN''


Bazı ABD'li askerlerin de teröristlerle fotoğraf çektirdiğini ve bunu  paylaştığına dikkati çeken Bozdağ, bu paylaşımların Türkiye'ye aba altından sopa  göstermek olduğunu ifade etti. Bozdağ şöyle konuştu: 

"Artık Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz, donattığınız, silah verdiğiniz, lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin, onlara verdiğinizi  silahları toplayın, bir daha vermeyin, 'Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın'  deyin. Bazı ABD askerleri PYD'li teröristlerle foto paylaşıp açıklama yapıyor. Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de  değildir, yarın da olmayacaktır. Artık Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçin."

Bozdağ, terör örgütünün farklı isimlere büründürüldüğüne işaret  ederek, tabelaların değişmesine rağmen terör unsurlarının kimler olduğunun  bilindiğini vurguladı.

PYD/YPG Terör örgütlerinin tabelasını değiştirip onlara SDG deyip   milletin aklı ile alay edilmemesini isteyen Bozdağ, şunları kaydetti:  

"Alem kör, herkes sersem değil. Biz her şeyi biliyoruz. Türkiye'ye verdiğiniz sözleri tutmadınız. Artık verdiğiniz sözleri yerine getirin. Fırat'ın  batısına geçmeyecekti, Münbiç'te olmayacaktınız, silah vermeyecektiniz, vermeye devam ettiniz. 5 bin tır silah verdiniz. DEAŞ terör örgütüne kullanmadınız, Türkiye'ye karşı kullandınız, defalarca uyardık. Bu terör örgütünün koruma ve  kollama içinde olunmamalıdır. Artık biz Türkiye olarak söze değil yansımalarına bakıyoruz. Artık terör örgütlerinin bölgemizde güçlenmesi ve desteklenmesi  uygulamasına son verilmelidir. Silahlar derhal toplanmalı ve yeni silahlar  verilmemelidir. Müttefikimiz olan ABD, askerli foto çektirip teröristleri  sıvazlayan görüntülerden vazgeçmelidir."

İHA


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