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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Farah ve Helmand vilayetlerinde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi

24 Şubat 2018, Cumartesi 23:02
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırılarına kınama
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil ile Farah ve Helmand vilayetlerindeki terör saldırıları sonucu aralarında askerlerin de bulunduğu çok sayıda Afgan'ın hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 


'ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ'


Açıklamada, "Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. 

Ülkenin batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk ilçesindeki askeri üsse yapılan saldırıda 18 asker, Helmand vilayetinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda da 2 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. 

AA


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