Türkiye'den aldığı deli bal Alman kadını hastanelik etti

Almanya'da yaşayan bir kadın Türkiye'den getirdiği ve kocasının zoruyla yemeye devam ettiği halüsinojen etkileri olan deli bal yüzünden zehirlenerek hastanelik oldu

06 Şubat 2018, Salı 08:15
Türkiye'den aldığı deli bal Alman kadını hastanelik etti
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Resmi kaynaklara göre ismi açıklanmayan Türk kökenli Alman kadın kocasının isteği üzerine Türkiye'den dönerken kendisine deli bal aldı.

Döndüğünde yediği bir kavanoz deli bal yüzünden bir saat sonra tansiyonu düşen ve kusmaya başlayan kadın hastaneye kaldırıldı.

Karı koca hastanede yaşadıkları tüm ayrıntıları anlattılar. Kadının kocası deli bal örneğini hastaneye getirdi. Hastane görevlileri bir bal uzmanı buldu ve deli balın içinde zehirli grayanatoksin maddesine rastlandı.

Grayanatoksine Nepal'deki bazı bal türlerinde de rastlanıyor.


DELİ BAL NEDİR? DELİ BAL ZARARLI MI? DELİ BALIN FAYDALARI ZARARLARI NELERDİR?


Arıların, orman gülü olarak anılan, genelde mor ve tonlarında renklere sahip olan ama farklı türlerinde sarı ve beyaz renklerin de görülebildiği çiçeklerden elde ettiği bu bal, ülkemizde Karadeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde, özellikle Doğu Karadeniz'de üretiliyor.

Tadı, diğer ballara göre acı olduğu için "acı bal" ya da fazlası bünyede olumsuz etkiler yarattığı için "tutan bal" olarak da anılıyor.

Gerçek bir deli bal, tadı dışında renginden de anlaşılabilir. Diğer ballara göre daha koyu renk, hafif kızıla çalan kahverengimsi bir renge sahiptir.

Deli bal, doktora danışarak tüketmeniz gereken ve asla tüketmeniz gereken ölçüyü -ki bu genellikle 1 çay kaşığı olarak biliniyor, aşmamanız gereken bir yiyecek. Eğer bilinçsizce ya da fazla tüketirseniz deli balın şu tehlikeleri bulunuyor:

• Boğazda aşırı bir yanma hissi oluşturuyor.

• Cildin ve gözlerin kızarmasına neden oluyor.

• Kalp ritminin düzenini bozuyor.

• Tansiyonda ani düşüşlere neden oluyor. • Mide bulantısı, hatta kusma gibi durumlarla karşı karşıya bırakıyor.

• Bulanık görmeye neden olabilir, hatta geçici körlüğe bile sebebiyet verebileceği söyleniyor.

• Baş ağrıları oluşturabiliyor, baş dönmesine neden oluyor.

• Tüm bunların yanı sıra, bağırsakların çalışma düzenini de bozarak ishale neden olabiliyor.

Deli balın faydaları ise:

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklarda iyileşme sürecini hızlandırıyor.

• Öksürüğün de hızlıca kesilmesinde büyük rol oynuyor.

• Sadece grip, nezle gibi yaygın ve nispeten basit hastalıklara değil, gastrit, bronşit, faranjit gibi hastalıklara karşı da vücuda destek oluyor.

• Tansiyonu düşürdüğü için hipertansiyon rahatsızlığına iyi geliyor.

• Tıpkı tansiyon gibi kolesterolü de düşürme konusunda büyük rol oynuyor.

• Mide ağrılarının hızlıca dinmesini sağlıyor.

• Doğru miktarda yendiğinde sinir sisteminin düzenli çalışmasına destek oluyor.

• Sinir sisteminin düzenlenmesine olan katkılarıyla sinir bozukluğu, halsizlik, uykusuzluk gibi sorunların da kolayca çözülmesini sağlıyor.

• Çok güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu mikroplardan koruyor.

• Ağrı kesici etkileriyle sadece mide ağrılarına değil, baş ağrısı gibi sıkça yaşanan ağrılara da iyi geliyor.

• İçinde kalsiyum, potasyum gibi vücudumuzun ihtiyacı olan maddelerden bolca bulunduğundan dokuların sağlıklı bir şekilde kalmasında vücuda önemli katkılarda bulunuyor.


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