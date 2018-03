Türkiye'den çıkan teknoloji devi 250 mağazasını kapatıyor

CEP TELEFONU MAĞAZALARININ KATKISI YÜZDE 1



PERSONELLERİN BAZILARI DİĞER MAĞAZALARDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Best Buy, şirket gelirine çok az katkı yaptığı gerekçesiyle sadece telefon satışı yaptığı 250 mağazasını kapatacağını duyurdu.1000'den fazla mağazası bulunan teknoloji perakendecisinin işten çıkarmaya gitmesine de kesin gözüyle bakılırken bu konuda herhangi bir sayı verilmiş değil.Kanada ve Meksika'da da hizmet veren Best Buy'ın bu kararı ekonomik gerekçelerle aldığı belirtiliyor. Bir iddiaya göre cep telefonu mağazalarının şirketin toplam gelirine katkısı sadece yüzde 1.Ülkenin en büyük elektronik perakendecilerinden biri olan Best Buy, geçtiğimiz sene 44 milyar dolar gelir açıklamıştı. Şirketin toplam binin üzerinde mağazası bulunuyor.Kapatma kararının sadece ABD operasyonunu kapsadığı belirtilirken Kanada'da bulunan 52 mağaza işlemeye devam edecek.Best Buy'ın mobil mağazaları 100 - 150 metrekare arasında değişirken telefonların 3000 - 4000 metrekare arasındaki büyük mağazalarda satışına devam edileceği belirtildi. Belirlemelere göre bu mağazaların yüzde 85'i büyük mağazalara ortalama 5 km mesafede veya daha yakınında.Kapatmalar nedeniyle kaç kişinin işten çıkarılacağı ise açıklanmadı ancak kapatılacak mağazaların operasyon giderlerinin büyüklere göre daha fazla olduğu biliniyor.Personelden bazılarının diğer mağazalarda çalışmaya devam edeceği ancak işten çıkarılacak personelin tazminatlarının ödeneceği ve başka yerlerde iş bulmalarına yardımcı olunacağı belirtildi.