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Türkiye'den İsrail'in yeni konut inşasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "İsrail’in, Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasını onaylamasını kınıyoruz." açıklaması yapıldı

Türkiye'den İsrail'in yeni konut inşasına tepki
Dışişleri Bakanlığıİsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki göstererek, "İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki gösterildi.

'KINIYORUZ'


"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. İsrail’in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz. İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir."

AA


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