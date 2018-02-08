Türkiye'den sonra Avrupa Birliği'nde de yaz saati tartışmaları yaşanıyor

Türkiye’nin uygulamaktan vazgeçtiği yaz saati Avrupa Birliği ülkelerinde de yoğun şekilde tartışılıyor. Finlandiya’nın, halktan gelen talep doğrultusunda, uygulamayı terk edebileceğine yönelik açıklamalarının ardından konu AB boyutuna taşındı.
 

Türkiye'den sonra Avrupa Birliği'nde de yaz saati tartışmaları yaşanıyor
Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen oturum sonrasında alınan kararda, AB Komisyonu’ndan ayrıntılı değerlendirme yapması ve gerekli görülmesi halinde yaz saati uygulamasının gözden geçirilmesi istendi. Türkiye'den sonra AB’de de yaz saati tartışması

AP tarafından 153 oya karşı 384 oyla kabul edilen karar, mart sonu ile ekim sonu arasında saatlerin bir saat ileriye alınmasına dayanan uygulamanın geleceğini de resmen tartışmaya açmış oldu. AP geçtiğimiz aylarda hazırladığı bir çalışmada, yaz saati uygulamasının başta ulaştırma sektörü ve açık hava aktiviteleri olmak üzere yararlı olduğu ancak insanların yaşam ritimlerini olumsuz etkilediği tespitinde bulunmuştu.

Çoğu AB ülkesi tarafından 1970’lerde devreye sokulan yaz saati uygulamasının AB çapına taşınması 1981’de oldu. 2001’da yayımlanan direktifle de uygulama dönemi sınırsız hale getirildi. Yaz saati uygulaması AB direktifine bağlı olsa da standart saat kararı ulusal yetki alanında olmayı sürdürüyor.


YAZ SAATİ UYGULAMASINA İZLANDA İLE BİRLİKTE ASYA VE AFRİKA ÜLKELERİNİN TAMAMI NEREDEYSE UYMUYOR


Yaz saati konusunda uyumlu yaklaşımın bir kenara bırakılmasından en çok etkilenecek sektörlerin başını ulaştırma çekiyor. AB ülkelerinde yapılan çalışmalar, uygulamanın terk edilmesinin iş dünyasını ve günlük yaşamı olumsuz etkileyeceğine işaret ediyor. Uyumlu saat uygulamasının sınır aşan ticaret ve yatırımı güçlendirdiği vurgusu da konuya ilişkin çalışmalara yansıtılmış durumda.

AB ülkelerinin tamamı için devrede olan yaz saati uygulamasına İzlanda uymuyor. Aralarında Rusya, Hindistan, Çin ve Japonya gibi ülkelerin de yer aldığı Asya ülkelerinin neredeyse tamamı da yaz saatini uygulamıyor. Afrika’nın tamamına yakınında da bu uygulama yok.

Komisyon uygulamanın sürdürülmesinden yana. AB ülkelerinin büyük bölümünde de değişiklik yönünde istek yok. AB Komisyonu, yapacağı incelemenin ardından uygulamadan vazgeçilmesine ya da değişikliğe gidilmesine karar verirse hem AP’nin hem de üyelerin onayı gerekecek.

Hürriyet


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