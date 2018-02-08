Türkiye'den vizesiz Avrupa için flaş öneri

SON DÜZLÜK DEĞİL

Nazlı Erdol

’nin karşılamadığı yedi kriter arasında AB’nin en fazla önem verdiği başlık, terörle mücadele yasasında yapılması öngörülen değişiklikler. Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından’da,Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’a iletilen belgenin öne çıkan unsurları şunlar:Mevcut konjonktürdeaçısından en zorlu kriteri terörle mücadelede AB’nin beklentilerini karşılayacak ve süreç üzerindeki kilidi açacak değişikliklerin yapılması oluşturuyor. Ankara bu adımı, terörle mücadele kapasitesini zayıflatmadan ve ilgili yasanın özünü değiştirmeden atma yaklaşımı izledi. Belgedeki vurgular bu yaklaşımı yansıtır nitelikte. Türkiye, esasa yönelik kapsamlı bir değişiklikten ziyade kriterin teknik olarak karşılanması sonucunu doğuracak bir formülü masaya sürdü. Bunu yaparken de AB’nin çok hassas olduğu ifade özgürlüğü boyutunu öne çıkardı. Türkiye, bu bağlamda düşüncenin eleştiri kapsamına giren ya da habercilik sınırını aşmayan şekilde ifade edilmesinin suç oluşturmayacağı vurgusunu yasaya ekleme taahhüdünde bulundu.AB uyumlu pasaportlar en kolay ve hızlı şekilde karşılanacak kriterler arasında. Bu konuda ilk adım Kasım 2016’da atılmıştı. Yeni nesil pasaportların da nisanda devrede olacağı AB’ye bildirildi.Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile Operasyonel İşbirliği Anlaşması yapılması ve uygulanması Türkiye’nin daha ilk aşamada niyet belirttiği bir unsurdu. Ankara, AB’ye, bu anlaşmayı imzalamaya hazır olduğu mesajını verdi. Bu adımın atılması için Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nda yapılacak değişikliklerin TBMM’ye sunulması beklenecek.Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) yolsuzlukla mücadele alanındaki önerilerinin uygulanması hızla halledilebilecek kriterler arasında. Türkiye, Siyasi Etik Kanunu’nun TBMM gündeminde olduğunu, Adalet Bakanlığı’nın da siyasi partilerin finansmanına ilişkin yasal değişiklikler için çalışmaları sürdürdüğünü AB’ye iletti.AB, Türkiye’de kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu olmadığı görüşünde. Türkiye, bu yasayı AB standartları dikkate alınarak gözden geçireceği gerekmesi halinde değiştireceği taahhüdünde bulundu.AB, Türkiye’nin bu alanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) de dahil olduğu tüm üyeleriyle işbirliğinde bulunmasını talep ediyor. Bu alanda işbirliğine açık olan Ankara, GKRY ile temasta olmama tavrını koruyacak.Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması (GKA), şu aşamada tüm unsurlarıyla uygulanmıyor. Türkiye, GKA’yı vize serbestisi ile eş zamanlı uygulama niyetini koruyor.hattında 2018’da yaşanan kıpırdanma bağlamında dikkate değer bir gelişme olarak değerlendirilen Türkiye’nin önerisine her şeyden önce AB Komisyonu tarafından yeşil ışık alması gerekiyor. AB Komisyonu başından bu yana teknik ve olumlu yaklaşım içinde olmuştu. Ankara, bu tavrın yeni öneri için de süreceğini umuyor. Komisyon’un yeşil ışık yakması halinde süreç tekrar Avrupa Parlamentosu’na (AP), sonrasında da üye ülkelerin temsil edildiği AB Konseyi’ne taşınacak. Vize muafiyeti için bu iki kurumun da onayı gerekiyor. Mevcut konjonktürde özellikle AP’den onay çıkmasının çok kolay olmayacağı görüşü hâkim. Bu engelin aşılması durumunda AB Konseyi’nden olur alınması daha kolay gözüküyor.