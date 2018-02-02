Türkiye'den Yunanistan’a 'DHKP/C’li Mehmet Doğan' tepkisi



'HUKUKA UYGUN ADİL KARARLAR VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ'



NE OLMUŞTU?

Yunanistan DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın iadesini reddetti

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “28 Kasım 2017 tarihinde Atina’da düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP/C mensubu Mehmet Doğan’a ilişkin iade talebimizin Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesi büyük hayal kırıklığı yaratmıştır” denildi.Açıklamada, 'Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır.Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Yunanistan İstinaf Mahkemesinde DHKP-C terör örgütü üyesi'ın Türkiye'ye iade talebi görüşüldü. Yunan savcı, Doğan'ın Fransa tarafından siyasi mülteci hakkı olduğunu belirterek, 1951 Cenevre Anlaşması'nın anayasadan üstün olduğunu söyledi. Savcı, Doğan'ın Türkiye'de işkence görebileceğini ve hayatının tehlikede olabileceğini savunarak, Türkiye'ye iadesinin reddini talep etti. Mahkeme, Doğan'ın Türkiye'ye iadesine ret kararı vermiştiİHA