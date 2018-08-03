Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Sapanca Gölü'nde Kırkpınar parkurunda 2 bin metrede gerçekleştirilecek yarışlara Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında olduğu çok sayıda kulübün katılması bekleniyor.

Yarışlar, 19 yaş altı erkekler ve kızlar dört çifte dümenli, tek ve iki çifte, erkekler ve kadınlar dört çifte dümenli, tek ve iki çifte kategorilerinde yapılacak.

İlk üç sırayı alan sporcu ve kulüplere kupa ve madalya verilecek.

AA