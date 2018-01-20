Türkiye diş sağlığında sınıfta kaldı... Nüfusun yüzde 86'sı diş fırçalamıyor

GÜNDE 2 KEZ DİŞ FIRÇALAYAN NEREDEYSE YOK

Senim Tanay

Diş Hekimi Emek Külür, Türkiye'nin diş sağlığı ve bakımının haritasını çıkaran literatür araştırmasından çıkan sonuçları paylaştı.Emek Külür,dedi.4 kişilik bir ailenin tüketmesi gereken yıllık macun miktarının 24 tüp olduğunu fakat araştırmalara göre bu rakamın 14.4 olduğunu belirten Emek Külür, "Diş fırçası kadar önemli olan diş ipi ve ağız bakım suyu kullanımı da ülkemizde yok denecek kadar az. Türkiye'de günde 2 kez düzenli diş fırçalayan kişi oranı yüzde 15. 35-44 yaş grubunda yapılan bin 500 kişilik anket sonucunda bu kişilerin yüzde 5'inin hiç diş hekimine gitmediği ortaya çıkmış. Ülkemizde yılda ortalama 3 bin diş hekimi mezun oluyor. 45 devlet üniversitesi, 14 özel üniversite var. Diş hekimi sayısının artmasına rağmen diş hekimlerine yeterli istihdam sağlanamadığı için insanlar yeteri kadar hizmet alamıyor" diye konuştu.