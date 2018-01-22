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Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçik'e başarılar dileyerek, dua etti

22 Ocak 2018, Pazartesi 22:22
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua
Patriklikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak, TSK'ya Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar diler, terör hareketinin son bulması, tüm insanlığın muhtaç olduğu barış, sağduyu ve huzur ortamının özellikle bölgemizde tesisi için dua ederiz. Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabul etsin."



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