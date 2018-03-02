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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan şehitler için flaş karar

Türkiye Futbol Federasyonu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Mehmetçikler'i unutmadı. TFF, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını ve isteyen kulüplerin siyah kol bantları takabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan şehitler için flaş karar
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 2-5 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig’deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.


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