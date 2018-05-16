Türkiye Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu

Gençlere ücretsiz Avrupa fırsatları sunmak, kültürel deneyim kazandırmak, ilham kaynağı olmak amacıyla başlayan ve 9 yıldır süren "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında yapılan Türkiye Gençlik Ödülleri, bu yıl 6 milyon gencin oylarıyla sahiplerini buldu. Otuz dokuz farklı kategoride, üç yüz doksan aday, Türkiye Gençlik Ödülünü almak için yarıştı.

EN İYİ DİZİ FAZİLET HANIM VE KIZLARI

Maslak TİM Show Center'da yapılan törende en iyi yardımcı kadın oyuncusu Afra Saraçoğlu'na ödülünü, geçen sene ödül alan Müjde Uzman verdi. Fazilet Hanım ve Kızları dizi ekibinden, en iyi kadın dizi oyuncusu seçilen Deniz Baysal, en iyi erkek dizi oyuncusu seçilen Çağlar Ertuğrul, böyle bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyduklarını söylediler. En iyi dizi seçilen Fazilet Hanım ve Kızları ekibinin Proje Koordinatörü Özlem Yakıcı bu sene ödülleri kanalımız Star TV ve film ekibimizin almasından, emeklerimizin ödüllendirilmesinden dolayı mutluyuz dedi.

En iyi Ana Haber Programı seçilen TGRT Haber'in ödülünü Ana Haber Spikeri Mehmet Aydın aldı ve konuşmasında Kudüs'te yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Mutluluk Zamanı Filmi Yönetmeni Şenol Sönmez en iyi yönetmen ödülünü, Yönetmen Müge Uğurlar'ın elinden aldı. Ufak Tefek Cinayetler'in senaristi Meriç Acemi ödül alırken, en iyi kadın sporcu ödülünü Işıl Alben aldı.