15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster'ın telefon görüşmesinde, bölgede başta PKK, DEAŞ ve El Kaide olmak üzere terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelenin önemi vurgulandı

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, McMaster ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, iki ülke arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığın ve bölgede başta PKK, DEAŞ ile El Kaide olmak üzere terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelenin önemine vurgu yapıldı. 

Kalın'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/PYD'ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çektiği görüşmede, Suriye'nin güvenilir bir siyasi geçiş yoluyla komşularına tehdit teşkil etmeyecek şekilde istikrara kavuşmasının bölgenin huzur ve güvenliğine katkıda bulunacağı konusunda mutabık kalındı. 

Görüşmede, Kalın ile McMaster, Irak'ın toprak bütünlüğü, refah ve istikrarının da bölge için önemini teyit etti. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ayrıca FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve bu terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyle ilgili Türkiye'nin kaygı ve beklentilerini dile getirdi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Boğma harekatı

Boğma harekatı
El Bab'a bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

El Bab'a bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına savcılıktan açıklama

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına savcılıktan açıklama
Kudüs’te gözaltına alınan Türk iş adamları hakkında açıklama

Kudüs’te gözaltına alınan Türk iş adamları hakkında açıklama
Düşük yapan kadın, Sikorsky ile hastaneye yetiştirildi

Düşük yapan kadın, Sikorsky ile hastaneye yetiştirildi
Mehmetçik sınıra böyle uğurlandı

Mehmetçik sınıra böyle uğurlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Malatya'da 300'e yakın mahalle yolu ulaşıma kapandı

Malatya'da 300'e yakın mahalle yolu ulaşıma kapandı
Ali Dede kedisinden bir an olsun ayrılmıyor

Ali Dede kedisinden bir an olsun ayrılmıyor
Çocuğunu otomobilde bırakıp kuaföre gitti

Çocuğunu otomobilde bırakıp kuaföre gitti