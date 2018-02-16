Türkiye ile Almanya arasında 'terörizmle mücadele toplantısı' yapıldı

İŞ BİRLİĞİNİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİ KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLANDI

Oğuz Ekici

Türkiye ile Almanya İçişleri Bakanlıkları arasında 'Terörizmle Mücadele' konulu toplantının gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında birincisi 17-18 Ocak'ta Berlin’de yapılan 'Terörizmle Mücadele' konusundaki toplantının ikincisi dün Ankara'da gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıyı, Türkiye'den bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Almanya İçişleri Bakanlığı Uluslararası Terörizm ve Çalışma Grubu Başkanı ortaklaşa yönetti.Toplantıya ayrıca, iki ülkenin güvenlik birimleri ile Dışişleri Bakanlıklarının temsilcileri katıldı.Almanya’nın son dönemde terör örgütleri ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamaların Türkiye tarafından dikkatle takip edildiği dile getirildiği belirtilen toplantıda, terör örgütlerinin propaganda ve finans temini faaliyetlerine karşı mücadele konularında iş birliğinin artırılarak devam edeceği hususunda mutabakat sağlandı.Toplantıda, her iki ülke için tehdit oluşturan terör örgütleri ve terörizmin uluslararası boyutu ile mücadelede ortak çalışmanın önemine vurgu yapıldı.