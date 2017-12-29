Türkiye ile Rusya arasında tarihi antlaşma! S-400'de imzalar atıldı

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemi nedir?

NATO S-400 ANLAŞMASI İÇİN NE DEMİŞTİ?

2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan S-400 füzeleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

NATO NEDEN ENDİŞE DUYUYOR?

F-35 SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ AÇISINDAN DA SAKINCALI

Senim Tanay

ilearasında tartışma konusu yaratannde imzalar atıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmada imzaların bugün Ankara'da atılacağını duyurmuş ve "demişti. Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma füzelerinin değerinin 2,5 milyar dolar olduğu belirtilmişti. Rus devlet şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov röportajında Kontratın yüzde 45'i avans şeklinde, yüzde 55'i ise Rusya'nın vereceği kredi ile ödenecek" bilgisini vermişti.desatın alacağıilişkin, "İki sistem,. Anlaşmanın hepsi sağlandı" açıklamasında bulunmuştu.NATO yetkilisi anlaşmaya dair, “Hangi askeri ekipmanları alacaklarına karar verecek olanlar üye ülkelerdir. NATO için önemli olan müttefiklerin aldıkları ekipmanın birlikte işletilebilmesidir. Silahlı güçlerimizin birlikte çalışabilirliği operasyonlarımızın ve misyonlarımızın yürütülmesi için NATO açısından esastır” şeklinde konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de gerek daha önce Türk yetkililerle yaptığı temaslarda gerekse kamuya yönelik açıklamalarda benzer doğrultuda mesajlar vermişti.Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre askeri ekipman alımları konusunda karar Türkiye’ye ait olsa da tercihin Rusya’dan yana yapılması bazı kaygıları da beraberinde getiriyor. S-400’lerin NATO’nun hava savunma sistemiyle entegre şekilde işletilebilmesi söz konusu değil. S-400’lerin sağlayacağı koruma NATO sistemine oranla oldukça kısıtlı kalacak. Türkiye, bu sistemlerini alsa bile NATO’yla uyumlu sistemlere kapıyı kapatmadığını İttifak’a resmen iletmiş durumda.Türk topraklarında Rus hava savunma sistemlerinin bulunmasının Türkiye’de konuşlandırılmış ya da faaliyette bulunan ittifak unsurları açısından sorun yaratacağı endişesi de belli bir süredir yüksek sesle dile getiriliyor.NATO’nun en önemli üyesi ABD açısından ‘sıkıntı’ düzeyi biraz daha yüksek. S-400’lerin üreticisi olan firma ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyor. Türkiye’nin S-400 alması Washington’un Rusya’ya uyguladığı yaptırımların da delinmesi anlamına gelecek.S-400’ler, Türkiye’nin parçası olduğu ileri teknoloji ürünü F-35 savaş uçağı ortak projesi açısından da sakıncalı olarak değerlendiriliyor. Bunun nedeni ise S-400’lerin bu uçaklara ilişkin hassas verilere ulaşma riskinin bulunması.