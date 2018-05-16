Türkiye ilk sahurunu yaptı

Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olarak nitelendirilen Ramazanla birlikte fırıncıların yoğun pide mesaisi de başladı.

Vatandaşlara sıcak pide yetiştirmek için hummalı bir çalışma başlatan ustaların mesaileri sahur vaktinde de sürdü.

Sahur saatine yakın bir süre odun ile taş fırınlarını yakan ustalar, aşırı sıcaklıkta geçen zorlu mesailerinin yanında pişirdikleri ilk pideyle sahur yaptı. Ustalar, ekmek kasası üzerinde zeytin, beyaz peynir ve kaşar peyniri ile hazırladıkları sofralarında, ilk Ramazan pidesinin de lezzetini denedi.

Pideyi bölerek sahurlarını yapıp oruca niyetlenen fırıncılar, mesailerine kaldığı yerden devam etti.

Kentte yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Mehmet Gündüzalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı Ramazanda sofraların vazgeçilmezi olan pide pişirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.





Ramazan pidesi mesailerine başladıklarını belirten Gündüzalp, severek yaptıkları pidelerin çok lezzetli olduğunu ifade etti.

Zorlu mesailerine rağmen oruç tutmak için niyetlendiklerini aktaran Gündüzalp, oruç tutan herkese Allah'ın yardım ettiğini sözlerine ekledi.





TAKSİCİLER İLK SAHURUNU YAPTI

Tekirdağ'da Ramazanda gece çalışan taksiciler, ilk sahuru bağlı oldukları duraklarda çalışma arkadaşlarıyla yaptı.

Süleymanpaşa ilçesinde bir duraktaki yaklaşık 10 taksici, sahur sofrasında bir araya geldi.

Peynir, zeytin, domates, salatalık gibi yiyeceklerin yer aldığı sofraya oturan taksiciler hem Ramazanın ilk orucuna niyetlendi hem de müşterilerini sahura yetiştirmeye çalıştı.





Durak başkanı Sezai Akyüz, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının bereketiyle geldiğini söyledi.

Ramazanın ilk sahurunu duraktaki diğer taksicilerle yaptıklarını belirten Akyüz, "Burada arkadaşlarla beraber bir aile ortamımız var. Sahuru hep beraber yapınca daha bereketli oluyor. Ramazanı ilk gece durakta karşılamış oluyoruz. Vatandaşlarımıza gece gündüz, yağmur çamur demeden hizmet vermeye ve evimize bir lokma ekmek götürmeye çalışıyoruz." dedi.

Taksicilerden Cengiz Karacıoğlu da Ramazan ayının gelmesiyle durakta farklı bir hava oluştuğunu dile getirdi.





MADENCİLER YERİN ALTINDA SAHUR YAPTI

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında 00.00-08.00 mesaisinde çalışan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan sofralarını oluşturdu.





Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, kiraz ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.