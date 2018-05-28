Türkiye - İran hazırlık maçı canlı anlatım

Türkiye 1 - 0 İran

6.DK: Cenk Tosun atıyor. Öne geçiyoruz

1.DK: Maç başladı. A Milliler'e başarılar

İLK 11'LER

Türkiye'nin ilk 11'i:

Serkan Kırıntılı, Hasan Ali, Çağlar, Kaan, Şener, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk

İran'ın ilk 11'i:

Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos

7. RANDEVU

Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçında. İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran’ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.



