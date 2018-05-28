Türkiye - İran hazırlık maçı canlı anlatım
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İran’ı konuk ediyor. Ay-Yıldızlılar, rakibiyle 44 yıl sonra karşı karşıya
Türkiye 1 - 0 İran
6.DK: Cenk Tosun atıyor. Öne geçiyoruz
1.DK: Maç başladı. A Milliler'e başarılar
İLK 11'LER
Türkiye'nin ilk 11'i:
Serkan Kırıntılı, Hasan Ali, Çağlar, Kaan, Şener, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk
İran'ın ilk 11'i:
Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos
7. RANDEVU
Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçında. İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran’ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.