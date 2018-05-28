Türkiye - İran hazırlık maçı özeti
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İran’la 44 yıl sonra karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar Cenk Tosun'un iki golüyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı
MAÇ ÖZETİ
Türkiye 2 - 1 İran
90.DK: İran penaltıdan golü buluyor.
90.DK: Ömer Bayram kırmızı kart gördü.
50.DK: Yusuf'un pasında kaleciyle karşı karşıya gelen Cenk yerden sert ve düzgün vurdu, top ağlarda.
45.DK: İlk yarı sona erdi.
6.DK: Cenk Tosun atıyor. Öne geçiyoruz.
1.DK: Maç başladı. A Milliler'e başarılar.
İLK 11'LER
Türkiye'nin ilk 11'i:
Serkan Kırıntılı, Hasan Ali, Çağlar, Kaan, Şener, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk
İran'ın ilk 11'i:
Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos
7. RANDEVU
Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçında. İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran’ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.