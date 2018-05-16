'Türkiye, İslami finansın merkezi olabilir'

İslami Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü Zamir İkbal, Rusya Federasyonu’na bağlıTataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borçlanmaya dayalı geleneksel finans sisteminin çok sayıda probleme sahip olduğunu söyledi.

Geleneksel finans sisteminin istikrarsız olması nedeniyle çok sayıda mali kriz yaşandığını ifade eden İkbal, "Risk paylaşımı ve varlık tabanlı İslami finansın ise bu anlamda daha istikrarlı ve risklere daha dayanıklı olduğu çok sayıda çalışmada ortaya konmuştur." dedi.

İslami finans anlayışına daha derinden bakıldığında, ekonomik ve sosyal adaletin de yüceltildiğinin görüldüğüne işaret eden İkbal, "Zekat gibi, fakirlere de yardımın esas alındığı unsurlar nedeniyle İslami finans, daha etik ve sosyal açıdan daha sorumlu bir sistemdir." ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA İSLAMİ FİNANSLA İLGİLİ ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Zamir İkbal, Türkiye’nin İslami finans konusunda yaptığı girişimleri son derece olumlu bulduğunu ifade ederek, "Türkiye, Dünya Bankası’na bu konuda yardım ediyor. Borsa İstanbul’da da Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi açıldı. İstanbul’un, İslami finansın merkezi olması için çok sayıda çalışma yürütülüyor." diye konuştu.

Daha önce Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi Direktörlüğü görevini de yürüten İkbal, İslami finansın merkezi olabilmek için zinde bir mali piyasaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, İslami finans konusunda yaptığı çok sayıda girişimle bu alanda önemli bir konuma geldi. Türkiye, güçlü bankacılık sektörü, birçok küresel piyasada kendini geliştirmesi, Avrupa’ya yakın coğrafi konumu ve devletinin de desteğiyle İslami finansta bir merkez haline dönüşebilecek potansiyele sahip. Döviz kurunda son dönemde yaşananlara rağmen Türk hükümeti, İslami finans konusunda attığı ve atacağı adımlarla bunu güçlü bir şekilde destekliyor."